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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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ЕС призвал расследовать видео с расстрелом армянских пленных

ЕС призвал расследовать расстрел армянских пленных после публикации видео
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Компетентные органы должны расследовать возможный расстрел армянских военнопленных после публикации видео с ним в соцсетях, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в Twitter.

«Появилось еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, казнят армянских военнопленных. Если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать», — написал он.

О том, что в социальных сетях появилось видео, где солдаты Азербайджана якобы расстреливают взятых в плен армянских солдат, ранее сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В соцсетях распространяется еще одно ужасающее видео: азербайджанские солдаты самовольно расстреливают группу армянских военнопленных на суверенной территории Армении», — написал он в Twitter.

Премьер призвал мировое сообщество «решительно осудить это военное преступление и принять соответствующие меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана». Армения, обещал Пашинян, будет добиваться привлечения виновных к ответственности.

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Армянское Минобороны после публикации видео заявило Sputnik Армения, что не сомневается в подлинности опубликованных кадров, но пока не может установить, где и когда они были сняты. Уполномоченный по правам человека в Армении Кристине Григорян при этом сказала, что видео сняли 13 сентября.

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МИД Армении также призвал начать международное расследование по факту произошедшего. Пресс-секретарь офиса представительства Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян сказала агентству, что Ереван планирует обратиться в международные суды из-за произошедшего.

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении в очередной раз обострился конфликт. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Военные действия впервые с 2020 года перешли на армянскую территорию. Армения обратилась за помощью к ОДКБ, ООН и России. Через два дня стороны договорились о прекращении огня, но обстрелы продолжались еще некоторое время. В страну прибыла миссия ОДКБ. Она представила свои предложения по урегулированию конфликта и отбыла в Москву.

По окончании столкновений Армения отчиталась о 135 погибших военнослужащих, а Азербайджан — о 77.

Теги
Армения Азербайджан расстрел
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