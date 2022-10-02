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Главы Херсонской и Запорожской областей станут называться губернаторами

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Руководителей Херсонской и Запорожской областей будут называть губернаторами, а руководителей Донецкой и Луганской народных республик — главами ДНР и ЛНР, следует из постановлений Конституционного суда, рассмотревшего вопрос законности договоров о принятии четырех регионов в состав России.

Президент России Владимир Путин в течение десяти дней со дня принятия в состав страны новых субъектов назначит временно исполняющих обязанности глав ДНР и ЛНР и губернаторов Херсонской и Запорожской областей. Врио будут назначены на период до проведения выборов.

В данный момент главой ДНР является Денис Пушилин, главой ЛНР — Леонид Пасечник, главой военно-гражданской администрации Херсонской области — Владимир Сальдо, главой военно-гражданской администрации Запорожской области — Евгений Балицкий.

ДНР и Запорожская области находятся под частичным контролем российских сил, остальные части контролируются украинскими военными. ЛНР находится под полным контролем России, сообщил в июле министр обороны Сергей Шойгу. В Кремле утверждали, что вся территория ДНР, в том числе не подконтрольная российским силам, будет считаться частью России.

30 сентября по итогам референдумов президент России Владимир Путин подписал с руководителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России в качестве новых регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным, если Россия признает итоги референдумов. После того как договоры были подписаны, он сообщил о подаче Киевом заявки об ускоренном вступлении в НАТО.

ЕС, США, Канада, Великобритания и другие страны отказываются признать легитимность референдумов и присоединения четырех регионов к России. В день после подписания договоров США, Великобритания и Канада ввели против России новый пакет санкций.

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