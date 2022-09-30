Рогов сообщил о 20 взрывах в Запорожье

В Запорожье, который находится под контролем украинских сил, прозвучало около 20 взрывов, сработала система ПВО, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Сегодня утром в областном центре, временно находящемся под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского, с 07:10 звучит серия взрывов. Мои земляки насчитали их уже около двух десятков. Также была слышна работа ПВО», — написал Рогов.

Он уточнил, что удары наносятся как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры.

Центральная и южная части Запорожской области контролируются российскими военными. По словам Рогова, это около 73% региона, куда также входят Мелитополь и Энергодар. Областной центр региона, город Запорожье, подконтролен Киеву.

С 23 по 27 сентября на подконтрольной российским силам части Запорожской области, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик и в Херсонской области прошли референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав России. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%. Причем в запорожской ВГА сообщили, что после взятия оставшейся части области там также будет проведен референдум.

После завершения голосования главы всех территорий официально обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой об их включении в состав России. 28 сентября они прибыли в Москву для оформления документов.

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На следующий день российский президент подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Независимость ДНР и ЛНР была объявлена 21 февраля. Как ожидается, 30 сентября Путин должен подписать договоры о вхождении новых территорий в состав России.

США, страны Евросоюза, Турция и Сербия и другие страны отказались признать результаты референдума, власти Казахстана подчеркнули свою приверженность территориальной целостности государств. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что присоединение Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса к России не будет иметь юридической силы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным, если Россия признает итоги референдумов.