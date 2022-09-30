Пушилин рассказал о ситуации на самом сложном направлении фронта

Краснолиманское направление боев остается самым сложным, однако туда направляется подкрепление, так что в ближайшем будущем ситуация там может измениться, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в опубликованном в телеграм-канале видео.

«По линии фронта самое сложное направление краснолиманское остается, и тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим», — подчеркнул глава республики.

Он также рассказал, что тяжелой остается обстановка и на угледарском направлении, однако на некоторых участках там наблюдается продвижение вперед. «Одно из успешных направлений — это направление Песок, 11-й полк показывает хороший результат», — добавил Пушилин.

Российское Минобороны заявило о взятии под контроль Красного Лимана в конце мая. В сентябре власти республики не раз сообщали о напряженной обстановке на краснолиманском направлении.

Пушилин уже называл краснолиманское направление самым сложным направлением. Также он сообщал об активных попытках контрнаступления украинских военных в этом районе, отмечая, что ситуация «достаточно тяжелая», но контролируемая.

В Минобороны 28 сентября сообщили, что при попытке контрнаступления в районе Красного Лимана украинская армия потеряла более 70 человек, четыре танка, шесть БМП и три бронеавтомобиля.