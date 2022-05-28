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В Минобороны заявили о взятии под контроль города Красный Лиман

Минобороны: российские военные и силы ДНР взяли под контроль город Красный Лиман
Несколько дней назад в ДНР заявили о начале штурма города, куда вошли силы республики и ВС России, накануне там объявили о взятии города

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Город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области полностью перешел под контроль российских военных, сообщили в Минобороны России.

«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой народной республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — сказали в ведомстве.

Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка в Краматорском районе Донецкой области Украины. Он расположен неподалеку от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово по направлению к украинскому городу Днепр. В прошлом году население Красного Лимана оценивалось в 20 тыс. человек.

О начале штурма Красного Лимана в ДНР заявили 24 мая. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что в город вошли вооруженные силы России и республик Донбасса. «Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — утверждал он.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В ночь на 27 мая в офисе президента Украины сообщили об отступлении ВСУ из Красного Лимана. «По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить» — сказал советник главы офиса Алексей Арестович.

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Накануне в штабе ДНР объявили, что город взят под контроль.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Елена Чернышова
Красный Лиман Минобороны Военная операция на Украине
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