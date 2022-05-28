В Минобороны заявили о взятии под контроль города Красный Лиман
Город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области полностью перешел под контроль российских военных, сообщили в Минобороны России.
«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой народной республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — сказали в ведомстве.
О начале штурма Красного Лимана в ДНР заявили 24 мая. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что в город вошли вооруженные силы России и республик Донбасса. «Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — утверждал он.
В ночь на 27 мая в офисе президента Украины сообщили об отступлении ВСУ из Красного Лимана. «По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить» — сказал советник главы офиса Алексей Арестович.
Накануне в штабе ДНР объявили, что город взят под контроль.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.