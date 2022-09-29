«Коммерсантъ» узнал о помощи волонтеров по COVID семьям мобилизованных

«Ъ» узнал, что Кремль направил волонтеров по COVID на помощь семьям мобилизованных

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Волонтеры акции «Мы вместе», которые помогали россиянам во время пандемии коронавируса, начнут работать с семьями мобилизованных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству акции.

О новой функции руководство «Мы вместе» объявит в ближайшее время, сказал собеседник. Сайт акции обновят, запустят новую горячую линию, а добровольческие штабы в регионах получат новые методические рекомендации. По задумке, акции должна объединить волонтерские организации, Российский Красный Крест, близкий к Кремлю проект «Общероссийский народный фронт» и Росмолодежь.

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева подтвердила данные о переориентации волонтеров на помощь семьям военнослужащих. Они будут заниматься решением бытовых вопросов и оказывать морально-психологическую помощь. Специалисты горячей линии попытаются помочь россиянам справиться с тревогой.

ОНФ уже организовал специальные центры юридической помощи. Замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова сообщила, что общественные приемные партии тоже займутся правовой и социальной поддержкой семей мобилизованных.

Как рассказал газете источник в администрации президента, в ближайшее время деятельность всех ее проектов будет направлена на правовую помощь мобилизуемым и волонтерскую поддержку их семей.

Внутриполитический блок администрации президента учредил акцию «Мы вместе» в 2020 году для помощи людям, которые заболели коронавирусом. Руководством занимался и первый замглавы администрации Сергей Кириенко. В апреле на фоне военных действий России на Украине стал куратором взаимодействия с частично признанными ДНР и ЛНР, сообщали источники РБК, близкие к Кремлю.

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После начала военных действий волонтеры «Мы вместе» начали заниматься сборкой и доставкой гуманитарных грузов в Донбасс, восстановлением советских памятников, работой с вынужденными переселенцами, следует из публикаций на сайте. 28 сентября пресс-служба акции сообщила, что волонтеры начали помогать операторам горячей линии по частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил о мобилизации россиян в запасе 21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине. Минобороны заявило, что под призыв попадут те граждане, которые служили в армии, имеют боевой опыт и военно-учетную специальность. Позже правительственный портал «Объясняем.рф» уточнил, что мобилизация коснется и тех, кто в ближайшее время закончит срочную службу и уволится в запас. Правительство опубликовало список специалистов, которые могут получить отсрочку. Призыв также не должен задеть студентов-очников, если они получают какой-либо уровень образования впервые.

Согласно закону вручать повестку должны только лично. До момента ее получения военнообязанные могут выехать из России. За неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 500 до 3 тыс. руб. Новые статьи об уголовном наказании в период военных действий не распространяются на лиц, которые состоят в запасе и без законных оснований не являются на военные сборы.



