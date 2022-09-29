Токаев подписал закон, отменивший праздник День первого президента

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
В Запорожской ВГА сообщили о взрыве в Мелитополе Политика, 10:29
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:29
Второй за неделю российский дуэт фигуристов приостановил карьеру Спорт, 10:29
Helsingin Sanomat узнала сроки закрытия границы Финляндии для россиян Политика, 10:23
Экипаж «Союза МС-21» производит отстыковку от МКС. Прямая трансляция Технологии и медиа, 10:22
Новый Пелевин. Чего ждать от романа «KGBT+» Life, 10:21
Повестка от инспектора ГИБДД — это законно? Юристы все объяснили Авто, 10:17
Мосбиржа запустит фьючерсы на индексы DAX, Euro Stoxx, Nikkei и Hang Seng Инвестиции, 10:12
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Нижегородской области мобилизованным выдадут кнопочные телефоны Политика, 10:09
В какую недвижимость инвестировать: четыре перспективных варианта РБК Недвижимость, 10:08
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 10:06
Почему вы задаете вопросы неверно и как это исправить — Fast Company Pro, 10:05
МИД заявил, что ЧП на «Северных потоках» произошло в зоне разведки США Политика, 10:04
Фитнес-клубы опустели после объявления о частичной мобилизации Бизнес, 10:00
Политика ,  
0 

Токаев подписал закон, отменивший праздник День первого президента

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который исключает День первого президента страны из списка государственных праздников, сообщила пресс-служба президента страны в Telegram.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», — говорится в сообщении.

Предложенные поправки исключают День первого президента, приходящийся на 1 декабря, из списка государственных праздников.

Исключить этот праздник из списка государственных предложили депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) 7 сентября. 22 сентября эту инициативу поддержал казахстанский сенат.

Сенат Казахстана исключил День первого президента из списка госпраздников
Политика
Фото:Владимир Третьяков / AP

День первого президента Казахстана отмечали в республике 1 декабря, этот день был нерабочим. Праздник был учрежден в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева: 1 декабря 1991 года его избрали президентом республики. Закон, который присвоил этому дню статус государственного праздника, был подписан 14 декабря 2011 года.

Назарбаев ушел в отставку с поста президента 20 марта 2019 года, спустя почти 30 лет у власти. Временно исполняющим обязанности президента после отставки Назарбаева стал Касым-Жомарт Токаев, возглавлявший на тот момент правительство. В июне 2019 года прошли досрочные выборы президента, на которых Токаев заручился поддержкой 70% проголосовавших.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Кто больше всего продал на Wildberries в августе: рейтинг
Исследования
Pro
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
«Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде
Статьи
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи

Токаев утвердил переименование Нур-Султана в Астану
Политика
Нур-Султан, Казахстан

В июне 2022 года из Конституции Казахстана исключили поправки об особом статусе первого президента Назарбаева и его полномочиях. Также из Конституции исключалась формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса лидера нации — елбасы. Это позволяло ему участвовать в вопросах внешней и внутренней политики даже после отставки в 2019 году. Сам Назарбаев исключение его упоминания из Конституции поддержал.

Изменениям в Конституции предшествовали протесты и беспорядки в Казахстане в январе 2022 года. Протестующие требовали в том числе исключить Назарбаева из политики.

Теги
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев праздник
Материалы по теме
«Ведомости» узнали даты возможного визита Путина в Казахстан
Политика
В Казахстане создадут штабы по регулированию потоков мигрирующих россиян
Политика
В Астраханской области у границ с Казахстаном ввели повышенную готовность
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter