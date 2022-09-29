Токаев подписал закон, отменивший праздник День первого президента

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который исключает День первого президента страны из списка государственных праздников, сообщила пресс-служба президента страны в Telegram.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», — говорится в сообщении.

Предложенные поправки исключают День первого президента, приходящийся на 1 декабря, из списка государственных праздников.

Исключить этот праздник из списка государственных предложили депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) 7 сентября. 22 сентября эту инициативу поддержал казахстанский сенат.

День первого президента Казахстана отмечали в республике 1 декабря, этот день был нерабочим. Праздник был учрежден в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева: 1 декабря 1991 года его избрали президентом республики. Закон, который присвоил этому дню статус государственного праздника, был подписан 14 декабря 2011 года.

Назарбаев ушел в отставку с поста президента 20 марта 2019 года, спустя почти 30 лет у власти. Временно исполняющим обязанности президента после отставки Назарбаева стал Касым-Жомарт Токаев, возглавлявший на тот момент правительство. В июне 2019 года прошли досрочные выборы президента, на которых Токаев заручился поддержкой 70% проголосовавших.

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В июне 2022 года из Конституции Казахстана исключили поправки об особом статусе первого президента Назарбаева и его полномочиях. Также из Конституции исключалась формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса лидера нации — елбасы. Это позволяло ему участвовать в вопросах внешней и внутренней политики даже после отставки в 2019 году. Сам Назарбаев исключение его упоминания из Конституции поддержал.

Изменениям в Конституции предшествовали протесты и беспорядки в Казахстане в январе 2022 года. Протестующие требовали в том числе исключить Назарбаева из политики.