Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», сообщается в телеграм-канале его пресс-службы.

5 июня в стране прошел референдум, на котором граждане голосовали по вопросу поправок в Основной закон. По данным ЦИК страны, «за» проголосовали 77,18% избирателей, голосовавших на референдуме, «против» — 18,66% избирателей. Явка на референдуме, по данным комиссии, составила 68,05%, свои голоса отдали почти 8 млн граждан.

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