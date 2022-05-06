Из проекта новой Конституции Казахстана исключили упоминания о Назарбаеве
В новой Конституции Казахстана не будет упоминаний первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахстана, опубликованном в газете «Казахстанская правда»
Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум о поправках в Конституцию в конце апреля. По его словам, изменения в основной закон носят фундаментальный характер и затронут треть положений Конституции страны.
Поправки в основной закон, помимо прочего, предполагают исключение положений о правовом статусе Назарбаева. Так, из конституции исключают статью о его статусе и полномочиях, а также положение, разрешавшее первому президенту избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Кроме того, из пункта 2 статьи 91 исключается формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса как елбасы, то есть лидера нации.
Кроме этого, поправки предполагают окончательный отказ от смертной казни и уход от суперпрезидентской формы правления.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. После отставки Назарбаев сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны, они закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом в 2000 году. В последующем в закон неоднократно вносились поправки, усиливающие роль первого президента.
Накануне, 5 мая, Токаев выпустил видеообращение к гражданам Казахстана, в котором заявил, что поправки в Конституцию имеют «судьбоносное значение» для страны. «Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам», — отметил Токаев. В тот же день стало известно, что референдум об изменении Конституции Казахстана назначен на 5 июня.
До этого, в середине марта Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы Казахстана, в частности переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Он выступил за введение обязанности для главы государства прекратить членство в партии на период полномочий и введение запрета для его ближайших родственников занимать посты политических госслужащих и возглавлять госкомпании.
В январе 2022 года в Казахстане произошли массовые протесты, переросшие в вооруженные столкновения и захваты правительственных зданий. Во время беспорядков были захвачены аэропорт Алма-Аты и здания администраций, разграблены магазины. По данным генпрокурора республики Берика Асылова, в результате протестов погибли 230 человек, среди них — 19 военных и силовиков.
Одним из требований протестующих стал уход Назарбаева из политики. После подавления протестов три зятя первого президента, его племянник и другие родственники лишились занимаемых должностей, а президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал масштабные реформы в стране.
После протестов депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. 27 января сенат Казахстана также предложил скорректировать статус елбасы, чтобы больше не согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики. Назарбаев также перестал быть главой правящей партии Казахстана «Нур Отан», которую позже переименовали в «Аманат».