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В Казахстане предложили не считать День Назарбаева госпраздником

В Казахстане предложили лишить День первого президента статуса государственного праздника
День первого президента Казахстана отмечается 1 декабря. Праздник был учрежден в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана предложили исключить День первого президента из категории государственных праздников, передает издание Vlast.kz со ссылкой на заключение комитета по социально-культурному развитию, подписанному председателем Джамилей Нурманбетовой.

Такое предложение внесено в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры». Его рассмотрят в среду, 7 сентября, на пленарном заседании.

«Предлагается определить празднование Дня первого президента — 1 декабря — по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», — говорится в сообщении.

День первого президента Казахстана отмечается 1 декабря и является выходным. Праздник был учрежден в честь главы государства Нурсултана Назарбаева. Закон о присвоении этому празднику статуса государственного был подписан 14 декабря 2011 года.

В начале сентября депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») также предложили переименовать столицу, город Нур-Султан, названый так в честь Назарбаева, и вернуть прежнее название Астана.

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Портрет Нурсултана Назарбаева у здания мэрии после столкновений на центральной площади

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. После отставки Назарбаев сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны, они закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом в 2000 году. В последующем в закон неоднократно вносились поправки, усиливающие роль первого президента.

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Исключение Назарбаева из политики было одним из требований, звучавших на протестах в Казахстане в январе 2022 года. Во время беспорядков были захвачены аэропорт Алма-Аты и здания администраций, разграблены магазины. По данным Генпрокуратуры, в результате протестов погибли 230 человек.

После подавления протестов три зятя первого президента, его племянник и другие родственники лишились занимаемых должностей, а сам Назарбаев лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Также он перестал быть главой правящей партии «Нур Отан», которую позже переименовали в «Аманат».

В июне в Казахстане прошел референдум о поправках в Конституцию (за проголосовали 77,18%, против — 18,66%). Одним из предложенных изменений было исключение положений о правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также исключение положения, разрешавшего первому президенту избираться на пост главы государства более двух раз подряд.

Также из Конституции исключалась формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса елбасы, то есть лидера нации. Согласно закону «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятому в 2000 году, действующие власти были обязаны согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики. Однако в тексте новой Конституции Назарбаев остался как «основатель независимого государства». Бывший президент говорил, что поддержит эти поправки.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Казахстан государственный праздник законопроект Нурсултан Назарбаев
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