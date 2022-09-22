Сенат Казахстана исключил День Первого Президента из списка госпраздников
Депутаты сената Казахстана (верхней палаты парламента) приняли закон, исключающий День первого президента из категории государственных праздников, передает агентство «Казинформ».
Соответствующие поправки вносились в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников». Решение было принято на пленарном заседании сената.
С предложением исключить этот праздник из списка государственных выступили депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) 7 сентября.
День первого президента Казахстана отмечался 1 декабря и был выходным. Праздник был учрежден в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева: 1 декабря 1991 года его избрали президентом республики. Закон о присвоении этому празднику статуса государственного был подписан 14 декабря 2011 года.
Сам Назарбаев ушел в отставку с поста президента 20 марта 2019 года, однако сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны. Они были закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом в 2000 году. В последующем в закон неоднократно вносились поправки, усиливающие роль первого президента. Временно исполняющим обязанности президента после отставки Назарбаева стал Касым-Жомарт Токаев, возглавлявший на тот момент правительство. В июне 2019 года прошли досрочные выборы президента, на которых Токаев набрал 70% голосов.
Исключение Назарбаева из политики и его имени из многих документов, в том числе из Конституции Казахстана было одним из требований, звучавших на протестах, прошедших в январе 2022 года. После протестов бывший президент лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности и перестал быть главой правящей партии «Нур Отан».
По итогам референдума, прошедшего в июне, из Конституции были исключены положения о правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также положения, разрешавшие первому президенту избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Также из Конституции исключалась формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса лидера нации — елбасы. Это позволяло ему участвовать в вопросах внешней и внутренней политики даже после отставки в 2019 году. Сам Назарбаев исключение его упомнания из Конституции поддержал.
Позднее, 1 сентября 2022 года, Токаев предложил ограничить президентский срок семью годами и запретить переизбрание президента. Парламент Казахстана это предложение поддержал.