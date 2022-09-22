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Сенат Казахстана исключил День Первого Президента из списка госпраздников

Парламент Казахстана проголосовал за исключение из списка государственных прездников Дня Первого Президента, который отмечался 1 декабря и был выходным. Закон теперь должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев

Депутаты сената Казахстана (верхней палаты парламента) приняли закон, исключающий День первого президента из категории государственных праздников, передает агентство «Казинформ».

Соответствующие поправки вносились в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников». Решение было принято на пленарном заседании сената.

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Фото:Яков Князев / ТАСС

С предложением исключить этот праздник из списка государственных выступили депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) 7 сентября.

День первого президента Казахстана отмечался 1 декабря и был выходным. Праздник был учрежден в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева: 1 декабря 1991 года его избрали президентом республики. Закон о присвоении этому празднику статуса государственного был подписан 14 декабря 2011 года.

Сам Назарбаев ушел в отставку с поста президента 20 марта 2019 года, однако сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны. Они были закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом в 2000 году. В последующем в закон неоднократно вносились поправки, усиливающие роль первого президента. Временно исполняющим обязанности президента после отставки Назарбаева стал Касым-Жомарт Токаев, возглавлявший на тот момент правительство. В июне 2019 года прошли досрочные выборы президента, на которых Токаев набрал 70% голосов.

Исключение Назарбаева из политики и его имени из многих документов, в том числе из Конституции Казахстана было одним из требований, звучавших на протестах, прошедших в январе 2022 года. После протестов бывший президент лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности и перестал быть главой правящей партии «Нур Отан».

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По итогам референдума, прошедшего в июне, из Конституции были исключены положения о правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также положения, разрешавшие первому президенту избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Также из Конституции исключалась формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса лидера нации — елбасы. Это позволяло ему участвовать в вопросах внешней и внутренней политики даже после отставки в 2019 году. Сам Назарбаев исключение его упомнания из Конституции поддержал.

Позднее, 1 сентября 2022 года, Токаев предложил ограничить президентский срок семью годами и запретить переизбрание президента. Парламент Казахстана это предложение поддержал.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Казахстан государственный праздник Нурсултан Назарбаев
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