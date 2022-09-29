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В Израиле предложили выделить $25 млн на поддержку репатриантов из России

Израиль может выделить 90 млн шекелей (более $25,5 млн по текущему курсу) на поддержку российских репатриантов, соответствующее предложение внесут в правительство Министерство алии (репатриации) и интеграции и Минфин, пишет Jerusalem Post.

Газета указывает, что мера связана с ожидаемым прибытием в Израиль «десятков тысяч кандидатов на репатриацию». Согласно законодательству страны, пока власти не установят, что кандидат действительно имеет право на репатриацию, он получает все права иммигранта, в том числе специальное пособие. Такая предусмотрительность основана на прошлом опыте, когда в Израиль прибывали жители Украины, более 90% которых потом получили гражданство.

После объявления в России частичной мобилизации стало известно, что премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России из-за беспокойства о судьбе евреев в стране.

«Сохнут» сообщил о 20,5 тыс. евреев, покинувших Россию с начала операции
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Закон о репатриации действует в Израиле с 1952 года. Согласно нему, каждый еврей или дети/внуки евреев могут подать просьбу на получение гражданства Израиля и переехать туда жить. В случае, если документы кандидата будут в порядке, он получает израильское гражданство и льготы для репатрианта на первом этапе жизни в новой стране.

Программой репатриации занимается Еврейское агентство «Сохнут». В июле российский Минюст потребовал ликвидировать подразделение организации в России. После этого премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИДу страны разработать политические меры на случай ликвидации филиала агентства.

19 сентября в Басманном суде Москвы прошло первое заседание по делу «Сохнута». Адвокат Андрей Гришаев рассказал, что среди причин для ликвидации подразделения оказались нарушение закона о персональных данных и нарушения в уставных документах. Следующее заседание пройдет 19 октября.

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