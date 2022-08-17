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«Сохнут» сообщил о 20,5 тыс. евреях, покинувших Россию с начала операции

До начала военных действий на Украине в России находились около 165 тыс. людей еврейского происхождения, следует из данных «Сохнут»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россию с начала военных действий на Украине покинули 20,5 тыс. евреев из около 165 тыс. находящихся в стране, со ссылкой на данные израильского Еврейского агентства «Сохнут» сообщила Би-би-си.

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Пинхас Гольдшмидт

В июле Минюст попросил суд ликвидировать Еврейское агентство «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.

Израильский телеканал «13Решет» передавал, что власти России заподозрили «Сохнут» в организации «утечки мозгов» и стремлении в первую очередь организовать репатриацию бизнесменов и ученых. В Кремле эту информацию опровергли и попросили «не политизировать ситуацию», подчеркнув, что требование о ликвидации агентства связано с соблюдением законодательства.

На фоне ситуации с «Сохнут» Россию посетила израильская делегация. Помимо этого вопрос во время телефонных переговоров обсудили и президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог. Но, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом. «Сохнут» допускает прекращение своего физического присутствия в России, сообщила Jerusalem Post.

Из России уехал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Позже он сообщил, что направился в Израиль из-за болезни отца и не может «в полной мере выполнять свои обязанности».

В то же время невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт заявила, что он и его жена «подверглись давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказались это сделать».

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В пресс-службе Московской хоральной синагоги сообщили РБК, что Гольдшмидт уехал из России еще в начале февраля к новорожденному внуку, позднее у него заболел отец, что заставило его задержаться.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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