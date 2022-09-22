В Израиле призвали увеличить число рейсов из России

Власти страны беспокоятся за евреев, которые сейчас находятся в России, и готовы принять их на своей территории. В МИД Израиля готовятся к новой волне российских иммигрантов

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обеспокоен судьбой евреев в России после объявления частичной мобилизации и поэтому призвал главу авиакомпании El Al обеспечить продолжение рейсов между двумя странами, пишет The Times of Israel со ссылкой на официальный источник. Канцелярия главы израильского правительства сообщила NEWS.ru.co.il, что Лапид попросил компанию увеличить количество рейсов в Россию.

Israel Hayom со ссылкой на гендиректора израильского МИДа Алона Ушпиза передает, что Лапид, который по совместительству возглавляет внешнеполитическое ведомство, поручил принимать больше иммигрантов из России. Это, по его словам, потребует мер не только по увеличению рейсов, но и в области виз и дальнейшего размещения мигрантов в стране.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. В ее рамках призовут 300 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыву будут подлежать резервисты, которые отслужили в армии, имеют востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт. Студенты и срочники под мобилизацию подпасть не должны.

После объявления мобилизации билеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние с Россией страны, не требующие виз для въезда, были раскуплены.

Власти Латвии заявили, что «из соображений безопасности» не будут выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации россиянам. Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер сказал, что Хельсинки не будет давать визы мужчинам призывного возраста из России при наличии «неясности в документах» или в случае, если они не собираются вернуться в Россию. После этого министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для российских граждан, так как «не хочет быть транзитной страной».