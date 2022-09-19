Адвокат сообщил, что «Сохнут» обвинили в нарушении закона о личных данных
Среди причин для ликвидации российского подразделения Еврейского агентства («Сохнут») Минюст назвал нарушение закона о персональных данных, сообщил на заседании Басманного суда адвокат Андрей Гришаев.
«В частности, в материалах искового заявления есть справка УФСБ по Саратовской области о том, что отделения «Сохнут» используют нелицензированную информационную систему в своих отделениях в Саратове и Новосибирске», — передает его слова ТАСС.
По словам Гришаева, «Сохнут» обратился за независимым аудитом, чтобы понять, какие именно нарушения допущены и как их устранить.
«Еще одной причиной требования о ликвидации стали нарушения в уставных документах: отсутствие наименования в ЕГРЮЛ на английском языке, неточности в сведениях о юридическом адресе «Сохнут» в Москве и некоторые другие», — сообщил адвокат.
Он добавил, что российское подразделение «Сохнут» уже занимается вопросом устранения этих нарушений и попросил суд отложить заседание. Суд эту просьбу удовлетворил. Заседание назначено на 19 октября.
РБК направил запрос в «Сохнут».
Еврейское агентство «Сохнут» занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. В июле Минюст попросил суд ликвидировать его российское подразделение. Причины требования не уточнялись. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что они связаны с соблюдением законодательства, и призвал не политизировать ситуацию.
На фоне ситуации с «Сохнут» Россию посетила израильская делегация. Вопрос по телефону также обсудили президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог. После их разговора суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Сохнута» в России. Представитель Еврейского агентства также просил назначить «двухмесячную примирительную процедуру», но Минюст выступил против и суд отказал.