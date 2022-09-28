Японский министр счел безвизовые обмены приоритетом отношений с Россией
Вопрос о возобновлении безвизовых обменов с Россией остается одним из приоритетных в российско-японских отношениях, заявил министр Японии по делам Окинавы и «северных территорий» Наоки Окада, передает NHK.
«Возобновление программы обмена является одним из главных приоритетов в отношениях между Японией и Россией в будущем. <...> Я хочу быть готовым осуществить необходимые процедуры, когда станет возможным возобновление [обменов]», — сказал он.
«Северными территориями» японская сторона называет острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые входят в состав России.
Упрощенный режим посещения Курил был установлен соглашениями о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года. Граждане, в том числе японцы, жившие на этих островах, могли ездить между странами по национальным паспортам со специальным вкладышем, сообщение осуществлялось по морю.
21 марта российский МИД в ответ на санкции Токио отказался продолжать переговоры о мирном договоре с Японией, а также объявил о прекращении безвизовых поездок японцев на Курилы. Ведомство обвинило японскую сторону в нанесении «ущерба двустороннему взаимодействию».
Посольство Японии назвало выход России из диалога крайне прискорбным. В апреле японская сторона объявила о приостановке безвизовых обменов с Россией до конца года. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что все контакты с Россией по этой программе прекратились из-за ситуации с российской военной операцией на Украине.
5 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин официально прекратил действие соглашений с Японией о безвизовом режиме.
Южные Курилы вошли в состав СССР и затем России по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает их принадлежность. По этой причине Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.
22 апреля МИД Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет назвал «северные территории» оккупированными.