Правительство Японии отложит безвизовые обмены с Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Около 80 предприятий Санкт-Петербурга закрылись на простой Экономика, 17:29
Первая страна Старого Света узаконила биткоин как платежное средство Крипто, 17:23
Какие регионы объявили высокий уровень террористической опасности. Карта Политика, 17:19
Создатель группы Reflex отсудил у баскетбольного клуба более ₽1 млн Спорт, 17:19
Подоляк заявил о работе по юридическому оформлению позиций Киева и Москвы Политика, 17:14
Ротенберг усомнился в способности лучшего бомбардира СКА заиграть в НХЛ Спорт, 17:11
ЦСКА пригрозил судом отказавшемуся вернуться в клуб баскетболисту сборной Спорт, 17:09
В правительство внесли концепт новых бюджетных правил Экономика, 17:08
Москалькова заявила о возвращении всех задержанных Киевом дальнобойщиков Общество, 17:07
Путин сообщил о создании «недругами» России геополитического оружия Политика, 17:03
Аудионаркотики или пустышка: как работают бинауральные ритмы Социальная экономика, 17:00
В Петербурге арестовали журналистку по статье о фейках про армию Политика, 16:59
Путин пообещал «молниеносный ответ» в случае угрозы для России Политика, 16:58
Макрона во время поездки по Иль-де-Франсу закидали помидорами Политика, 16:56
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Правительство Японии отложит безвизовые обмены с Россией

Бухта Южно-Курильская, остров&nbsp;Кунашир
Бухта Южно-Курильская, остров Кунашир (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Япония приостановит безвизовые обмены с Россией по «северным территориям» — так в стране называют курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу. Трансляция пресс-конференции шла на сайте правительства.

«Кабинет министров и организации по обмену с четырьмя северными островами на этот год в текущей ситуации вынужденно приняли решение отложить их на обозримое время», — сказал Мацуно.

Он отметил, что сейчас у Японии нет никаких контактов с Россией по этой программе. К этому привела ситуация с российской военной операцией на Украине, объяснил генсек и выразил сочувствие жителям островов.

Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору
Политика
Фото:Yuichi Yamazaki / Getty Images

21 марта российский МИД в ответ на японские санкции отказался продолжать переговоры по мирному договору с Японией, а также заявил о прекращении безвизовых поездок японцев на Курилы. Ведомство возложило ответственность за «ущерб двустороннему взаимодействию» на Японию.

В посольстве Японии посчитали выход России из диалога в одностороннем порядке «крайне прискорбным». В дипмиссии назвали неприемлемым решение о приостановке совместной хозяйственной деятельности на четырех островах. «Односторонняя приостановка такой деятельности является сильным пренебрежением чувствами бывших жителей островов и их семей», — заявили в диппредставительстве Японии.

Эксперты оценили заявление Японии о «незаконно оккупированных» Курилах
Политика
Курильские острова

Читайте на РБК Pro
Pro
Серверы с автоматчиками: с каким бизнесом россияне выходят в Африку
Статьи
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность
Прогнозы
Pro
Фото: Boo.com Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов
Статьи
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
В России двузначная инфляция. Какие активы могут от нее застраховать
Статьи
Pro
Фото: Michael Buckner / Getty Images Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны
Статьи
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы

СССР и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. В 1965 году страны заключили советско-японскую декларацию, которая положила конец состоянию войны между странами.

Однако Япония не отказалась от претензий на курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи, которые перешли СССР в результате войны. Российские официальные лица не раз заявляли, что российский суверенитет над ними неоспорим и Москва не будет обсуждать их передачу в контексте мирного договора. 22 апреля МИД Японии впервые за 19 лет назвал эти территории «незаконно оккупированными».

В 1992 году страны договорились о безвизовом обмене между жителями Южных Курил и Японией для улучшения взаимопонимания народов и решения вопроса о мирном договоре. Граждане могли ездить между странами по национальным паспортам со специальным вкладышем, сообщение осуществлялось по морю.

В сентябре 2017 года из Японии на Курилы запустили чартерные рейсы. До начала военных действий на Украине обмены не проводились уже два года из-за пандемии.

Материалы к статье
Теги
Япония безвизовый режим Курилы
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору
Политика
Эксперты оценили заявление Японии о «незаконно оккупированных» Курилах
Политика
Кремль ответил на заявление Японии об «оккупированных» Курилах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter