Правительство Японии отложит безвизовые обмены с Россией

Бухта Южно-Курильская, остров Кунашир (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Япония приостановит безвизовые обмены с Россией по «северным территориям» — так в стране называют курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу. Трансляция пресс-конференции шла на сайте правительства.

«Кабинет министров и организации по обмену с четырьмя северными островами на этот год в текущей ситуации вынужденно приняли решение отложить их на обозримое время», — сказал Мацуно.

Он отметил, что сейчас у Японии нет никаких контактов с Россией по этой программе. К этому привела ситуация с российской военной операцией на Украине, объяснил генсек и выразил сочувствие жителям островов.

21 марта российский МИД в ответ на японские санкции отказался продолжать переговоры по мирному договору с Японией, а также заявил о прекращении безвизовых поездок японцев на Курилы. Ведомство возложило ответственность за «ущерб двустороннему взаимодействию» на Японию.

В посольстве Японии посчитали выход России из диалога в одностороннем порядке «крайне прискорбным». В дипмиссии назвали неприемлемым решение о приостановке совместной хозяйственной деятельности на четырех островах. «Односторонняя приостановка такой деятельности является сильным пренебрежением чувствами бывших жителей островов и их семей», — заявили в диппредставительстве Японии.

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СССР и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. В 1965 году страны заключили советско-японскую декларацию, которая положила конец состоянию войны между странами.

Однако Япония не отказалась от претензий на курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи, которые перешли СССР в результате войны. Российские официальные лица не раз заявляли, что российский суверенитет над ними неоспорим и Москва не будет обсуждать их передачу в контексте мирного договора. 22 апреля МИД Японии впервые за 19 лет назвал эти территории «незаконно оккупированными».

В 1992 году страны договорились о безвизовом обмене между жителями Южных Курил и Японией для улучшения взаимопонимания народов и решения вопроса о мирном договоре. Граждане могли ездить между странами по национальным паспортам со специальным вкладышем, сообщение осуществлялось по морю.

В сентябре 2017 года из Японии на Курилы запустили чартерные рейсы. До начала военных действий на Украине обмены не проводились уже два года из-за пандемии.