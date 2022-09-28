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Высылки дипломатов ,  
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Объявленный персоной нон-грата японский консул вылетел в Москву

Консул генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, о задержании которого за получение сведений ограниченного распространения за деньги сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ РФ, вылетел из Владивостока в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Он не полетел напрямую в Японию, а сначала отправился в Москву. Рейс уже вылетел сегодня утром», — говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о рейсе SU-1701 Владивосток — Шереметьево.

МИД Японии выразил протест послу России после задержания консула
Политика
Фото:Diego Azubel / EPA / ТАСС

26 сентября сотрудники ФСБ задержали Тацунори, его подозревают в «шпионской деятельности». По данным ведомства, он деньгами вымогал сведения «ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

ФСБ опубликовала видео, на котором человек, похожий на японского консула, сидит за столом с девушкой в ресторане. Девушка передает ему какие-то бумаги, которые он затем убирает к себе. Также ФСБ опубликовала видео допроса дипломата.

Тацунори был объявлен персоной нон-грата. Ему предписано покинуть территорию Российской Федерации. Японии был заявлен протест по дипломатическим каналам. Консул работал в Генеральном консульстве Японии во Владивостоке. 

Теги
консул Япония ФСБ МИД дипломат
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