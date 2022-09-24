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Лавров заявил о стремлении США превратить весь мир в свой «задний двор»

США используют санкции как инструмент политического шантажа и «выкручивают руки» всем странам, стремящимся к самостоятельности, заявил Лавров. По его мнению, однополярная модель мира все же уходит в прошлое
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Mary Altaffer / AP)

Соединенные Штаты пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», применяя незаконные односторонние санкции к несогласным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор», — сказал он, добавив, что санкции используются как инструмент политического шантажа.

Лавров подчеркнул, что ограничения влияют на жизнь простых граждан, препятствуя поставкам товаров первой необходимости, в том числе медикаментов и продовольствия. Российский министр указал, что США с союзниками хотят «остановить маховик времени», несмотря на то что однополярная модель развития мира, которая «обслуживала интересы «золотого миллиарда» за счет ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки, уходит в прошлое.

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Сергей Лавров

Он считает, что Вашингтон не хочет, чтобы другие государства развивались самостоятельно, и именно поэтому стремится «разрушить, расчленить» Россию. Лавров призвал присоединиться к России всех желающих развития в сторону демократичного и справедливого мира, а не порядка с одним гегемоном.

«Сегодня становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры. Однако объективные геополитические процессы воспринимаются Вашингтоном и полностью подчинившимися ему правящими элитами западных стран как угроза их доминирующему положению», — сказал министр.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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