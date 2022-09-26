В Казахстане опровергли размещение россиян в COVID-госпиталях

Фото: Павел Михеев / Reuters

Информация, что в городе Петропавловск на севере Казахстана прибывших россиян размещают в госпитале для больных COVID-19, не соответствует действительности, сообщается на портале StopFake.kz, который в 2020 году запустило Министерство информации и общественного развития.

«В социальных сетях и мессенджерах размещают информацию о том, что в Петропавловске в госпитале для людей, больных COVID-19, размещают приехавших из Российской Федерации. Это неправда», — сказано в сообщении.

Данные опровергли и в акимате Северо-Казахстанской области, куда входит Петропавловск, а также в самом министерстве.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Он обращал внимание на необходимость защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Призыву подлежат 300 тыс. человек.

В тот же день российские авиакомпании распродали билеты в безвизовые государства, в том числе в Казахстан. Комитет государственных доходов республики сообщал, что с 21 сентября поток легковых автомобилей из России вырос на 20%, причем наибольшее скопление наблюдалось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Спустя два дня рост числа въезжающих россиян отметила и пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. КНБ взял ситуацию под особый контроль. В нем уточняли, что сейчас подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме.

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При этом спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев подчеркивал, что страна не может ограничивать въезд для россиян, однако, чтобы оформить вид на жительство, прибывшим потребуется определенный набор документов. Среди них есть согласие государства, которое покидает гражданин.

«Если гражданину государство не дает разрешения выезжать, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие — это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие», — пояснял сенатор.