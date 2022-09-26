В Казахстане опровергли размещение россиян в COVID-госпиталях

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Пригожин рассказал об истоках группы «Вагнер» Политика, 10:58
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 10:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:50
Росгвардия заявила, что в иркутского военкома стреляли из обреза Общество, 10:48
Хакер украл почти $1 млн в криптовалюте с созданных в Profanity адресов Крипто, 10:48
Усик выступил в защиту русского языка на Украине Спорт, 10:48
Британский фунт рухнул до исторического минимума Инвестиции, 10:38
В Ижевске открыли стрельбу в школе Общество, 10:33
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Производители микроэлектроники попросили об отсрочке от мобилизации Политика, 10:31
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:29
Что сегодня нужно знать о русской модели управления, чтобы выжить Pro, 10:26
Интерпол объявил сооснователя Terra До Квона в международный розыск Крипто, 10:22
Как банк может помочь клиенту увеличить интернет-продажи РБК+, 10:18
Индекс Мосбиржи потерял 5% и впервые с 24 февраля упал ниже 2000 пунктов Инвестиции, 10:18
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Казахстане опровергли размещение россиян в COVID-госпиталях

Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Информация, что в городе Петропавловск на севере Казахстана прибывших россиян размещают в госпитале для больных COVID-19, не соответствует действительности, сообщается на портале StopFake.kz, который в 2020 году запустило Министерство информации и общественного развития.

«В социальных сетях и мессенджерах размещают информацию о том, что в Петропавловске в госпитале для людей, больных COVID-19, размещают приехавших из Российской Федерации. Это неправда», — сказано в сообщении.

Данные опровергли и в акимате Северо-Казахстанской области, куда входит Петропавловск, а также в самом министерстве.

Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Он обращал внимание на необходимость защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Призыву подлежат 300 тыс. человек.

В тот же день российские авиакомпании распродали билеты в безвизовые государства, в том числе в Казахстан. Комитет государственных доходов республики сообщал, что с 21 сентября поток легковых автомобилей из России вырос на 20%, причем наибольшее скопление наблюдалось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Спустя два дня рост числа въезжающих россиян отметила и пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. КНБ взял ситуацию под особый контроль. В нем уточняли, что сейчас подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Биохакинг: как раскрыть потенциал человеческого организма
Статьи
Pro
По каким отраслям ударят новые санкции ЕС
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции

При этом спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев подчеркивал, что страна не может ограничивать въезд для россиян, однако, чтобы оформить вид на жительство, прибывшим потребуется определенный набор документов. Среди них есть согласие государства, которое покидает гражданин.

«Если гражданину государство не дает разрешения выезжать, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие — это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие», — пояснял сенатор.

Теги
Казахстан коронавирус россияне размещение
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МИД Казахстана прокомментировал референдумы в ЛНР и ДНР
Политика
Погранслужба Казахстана задержала скрывающихся от призыва россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter