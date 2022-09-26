В Приамурье побили рекорд по числу браков на фоне частичной мобилизации

В Амурской области после объявления в России частичной мобилизации в течение трех дней заключили браков больше, чем за весь август, сообщает «Амурская правда» со ссылкой на управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) региона.

По данным ведомства, за три дня в области зарегистрировали 682 брака. Как пишет «Амур.инфо», 23 сентября был поставлен рекорд — в этот день в регионе появились 302 семьи. Ранее среднее число не превышало 80-90 в день.

Сейчас ЗАГСы региона работают в усиленном режиме, оперативно зарегистрировать брак можно в любой день, предъявив, например, повестку или мобилизационное предписание.

Всего за три дня в учреждениях региона составили более 2 тыс. различных записей актов гражданского состояния, что составляет норму на месяц, указывает «Амурская правда».

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тыс. человек. Военное ведомство пояснило, что будут мобилизованы рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.

Мобилизованные будут приравнены к контрактникам, им полагаются ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты. Деньги будут перечислять на персональный счет военнослужащего, с которого тот сможет полностью или частично перевести их членам семьи.



Некоторые регионы объявили о дополнительных выплатах и льготах для мобилизованных. В Амурской области пообещали, что мобилизованным жителям региона и их семьям будут компенсировать затраты за услуги ЖКХ.