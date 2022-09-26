Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
В Приамурье побили рекорд по числу браков на фоне частичной мобилизации Общество, 07:51
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:36
Что такое «народный капитализм» Потанина и как это может работать Pro, 07:30
Власти решили сократить расходы на утилизацию мусора Бизнес, 07:00
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Президент Кореи опроверг использование ненормативной лексики в адрес США Политика, 06:29
Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием Политика, 06:10
Мобилизованным предоставили льготы на нотариальные услуги Общество, 06:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Берлускони вышел вперед в своем округе на выборах в сенат Политика, 05:27
«Демократическая партия» Италии признала поражение на выборах в парламент Политика, 04:27
Глава МИД Испании допустил выдачу виз россиянам, покинувшим страну Политика, 04:25
Блинкен заявил о «праве» Украины вернуть территории, где идут референдумы Политика, 03:27
Польша перестала пускать россиян с шенгеном через аэропорты Политика, 02:35
Блинкен сообщил о плане США на случай применения Россией ядерного оружия Политика, 02:25
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Приамурье побили рекорд по числу браков на фоне частичной мобилизации

В Амурской области после объявления в России частичной мобилизации в течение трех дней заключили браков больше, чем за весь август, сообщает «Амурская правда» со ссылкой на управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) региона.

По данным ведомства, за три дня в области зарегистрировали 682 брака. Как пишет «Амур.инфо», 23 сентября был поставлен рекорд — в этот день в регионе появились 302 семьи. Ранее среднее число не превышало 80-90 в день.

Сейчас ЗАГСы региона работают в усиленном режиме, оперативно зарегистрировать брак можно в любой день, предъявив, например, повестку или мобилизационное предписание.

Всего за три дня в учреждениях региона составили более 2 тыс. различных записей актов гражданского состояния, что составляет норму на месяц, указывает «Амурская правда».

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тыс. человек. Военное ведомство пояснило, что будут мобилизованы рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.

Мобилизованные будут приравнены к контрактникам, им полагаются ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты. Деньги будут перечислять на персональный счет военнослужащего, с которого тот сможет полностью или частично перевести их членам семьи.

Некоторые регионы объявили о дополнительных выплатах и льготах для мобилизованных. В Амурской области пообещали, что мобилизованным жителям региона и их семьям будут компенсировать затраты за услуги ЖКХ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы
Pro
Доход 250 тыс. руб. и месяцы на поиск: что происходит на рынке труда
Исследования
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Работа будет: кому из айтишников не грозит увольнение из-за роботов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль
Статьи
Pro
9 способов быстро восстановиться после стресса
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Что нужно знать инвестору о децентрализованных биржах. Дайджест
Статьи
Теги
Амурская область ЗАГС заключение брака частичная мобилизация мобилизация
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Мобилизованным предоставили льготы на нотариальные услуги
Общество
ОНФ развернул центры помощи ошибочно призванным по мобилизации
Общество
В Госдуме предложили выплату мобилизованным в 300 тыс. руб.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter