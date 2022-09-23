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Пушилин назвал референдум в ДНР «кульминацией непростого пути»

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Референдум о вхождении Донбасса в состав России станет историческим событием, сообщил глава частично признанной ДНР Денис Пушилин. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

«Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути», — сказал он.

Video

Пушилин выразил «абсолютную уверенность» в том, что присоединение к России произойдет, и называл его главным мотивом всех сражений.

«Я рад не только за всех жителей республики, но и за Российскую Федерацию, которая прирастет непокоренным Донбассом», — отметил глава ДНР.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы
Политика
Фото:РИА Новости

Главы частично признанных Донецкой и Луганской народных республик, а также созданные после ввода российских войск военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей объявили о референдуме 20 сентября, спустя почти семь месяцев военных действий России на Украине. Это произошло синхронно, решение приняли за несколько часов. Все главы регионов выбрали для голосования период с 23 по 27 сентября.

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Четыре из пяти дней голосование будет проводиться по месту жительства и в общественных местах, то есть вне избирательных участков. Последний день отведен для волеизъявления на участке.

В Запорожской области, где российские войска контролируют только часть территории, члены ЦИК и сотрудники полиции будут ходить по адресам жителей и предлагать им проголосовать. В последний день референдума запорожцы смогут проголосовать очно.

Глава пророссийской ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что на референдуме будут голосовать жители сел Снегиревка и Александровка, которые относятся к Николаевской области Украины.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:РИА Новости

Вопросы в бюллетенях будут отличаться в зависимости от региона:

  • «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»
  • «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»,
  • «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»
  • «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?»

Бюллетени для референдума о вхождении ДНР в состав России Бюллетени для референдума о вхождении Херсонской области в состав России Бюллетени для референдума о вхождении Запорожской области в состав России Бюллетени для референдума о вхождении ЛНР в состав России

Киев назвал референдумы незаконными и подчеркнул, что они станут основанием для выхода из переговорного процесса с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «освободит свои территории, что бы там ни говорили в России».Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что позиция и задачи страны не изменятся с проведением референдумов.

Еще до объявления о голосовании вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила, что участники референдумов и те, кто призывал людей прийти на них, получат до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал целью референдумов на занятых территориях Украины «восстановление исторической справедливости». Он заявил, что новые регионы в составе России будут защищать с помощью ядерных сил, и пригрозил использованием гиперзвукового оружия против США и Европы.

Теги
Референдум ДНР Денис Пушилин
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