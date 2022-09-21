Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей одновременно объявили о проведении референдумов о присоединении к России. Сделано это было синхронно и очень быстро: от появления первых сообщений о просьбах организовать такое голосование до реакции властей прошло менее суток, а на принятие решений о сроках и способах проведения референдумов — около трех часов.
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября в стране частичную мобилизацию. Мобилизованы будут только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизованные россияне в первую очередь будут направлены для контроля уже занятых территорий. По его словам, протяженность линии соприкосновения составляет более 1 тыс. км., и эти территоррии «надо закреплять и контролировать». Призвать в рамках мобилизации планируется около 300 тыс. россиян.
Объявление голосования
- 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику и Народному совету (парламенту) с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. В тот же день Общественная палата Донецкой народной республики подготовила аналогичное обращение к главе ДНР Денису Пушилину и Народному совету республики. Пушилин предложил Пасечнику начать совместную подготовку к референдумам, то есть «объединить усилия администраций глав республик и аппаратов парламентов».
- На следующий день общественное движение «Мы вместе с Россией» попросило главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого также как можно скорее провести референдум о вхождении территории в состав России. Тогда же в Мелитополе (находится на юге области) прошел съезд, на котором обсуждался вопрос о проведении плебисцита.
- Балицкий в ответ заявил, что референдум по вопросу о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября, о чем он подписал соответствующий указ. При этом в ВГА области отметили, что референдум будет проведен только на подконтрольных России территориях.
- Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти планируют объявить независимость и войти в состав России в своих административных границах.
- 20 сентября Народный совет ЛНР назначил проведение референдума о вхождении в состав России на период с 23 по 27 сентября 2022 года. Эти же даты выбрали для референдума в ДНР.
- Депутаты обеих республик приняли законы о проведении референдумов единогласно.
- 20 сентября референдум предложили провести и в Херсонской области. Глава ВГА области Владимир Сальдо сообщил, что подписал указ о проведении голосования одновременно с референдумом в ДНР и ЛНР — также с 23 по 27 сентября.
- Сальдо попросил Владимира Путина поддержать решение жителей региона на референдуме о вхождении в состав России. «От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности, просим вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации», — говорится в обращении Сальдо к Путину.
- Глава ДНР Пушилин попросил в середине дня 20 сентября Владимира Путина, чтобы республика после проведения референдума о присоединении к России 23–27 сентября была «как можно быстрее» включена в состав Федерации при положительном исходе голосования.
- Глава ЛНР Пасечник сообщил, что направит обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой как можно скорее принять республику в состав России по итогам голосования. По его словам, в данном вопросе «медлить нельзя» и «обратного пути нет».
Что известно о референдумах
- Во всех регионах голосование пройдет одновременно и будет продолжаться в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября. Из этих пяти дней четыре голосование будет проводиться по месту жительства и в общественных местах, то есть вне избирательных участков. Еще один день выделят для тех, кто хотел бы проголосовать «на участке в привычном режиме». Как заявил Пушилин, в ДНР это обусловлено соблюдением мер безопасности.
- В ДНР вопрос для бюллетеня на голосовании сформулировали так: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»
- В ЛНР вопрос будет звучать так: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»
- Бюллетень в Херсонской области будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»
- В Запорожской области сформулировали вопрос следующим образом: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Он будет дублироваться на украинском языке.
- В Запорожской области во время референдума будет сделан поадресный обход граждан, по адресам пройдут «бригады» в составе из членов ЦИК и сотрудников полиции, которые будут предлагать жителям проголосовать. Глава ВГА региона Евгений Балицкий также объяснил это соображениями безопасности. Те, кто не сможет проголосовать в условиях подомового обхода, смогут 27 сентября проголосовать очно на избирательных участках, добавил он.
- Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов пояснил в телеграм-канале, как будет проходить референдум: 23-26 сентября проголосовать можно будет на дому, с 08:00 до 20:00, 27 сентября — на избирательных участках с 08:00 до 16:00. Всего на контролируемой российскими военными части области создано 394 избирательных участка, 85 организовано за ее пределами: в России, Херсонской области, ДНР и ЛНР. Ожидается, что в голосовании примут участие более 500 тыс. человек. ВГА заявила, что готова к голосованию: закуплены технологическое оборудование, переносные и стационарные ящики для голосования, кабинки для обеспечения тайны голосования, сейфы для документации и печати избирательных комиссий.
- Рогов также заявил, что после референдума «у России прибавится от 5 до 6 млн новых граждан». «В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 млн человек. Площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тысяч квадратных километров», — написал Рогов в телеграм-канале.
Российские военные контролируют южную и центральную часть региона, в том числе города Мелитополь и Энергодар, где находится самая большая в Европе атомная электростанция. Областной центр Запорожье остается под контролем Киева.
- Электронного голосования проводить не будут. Об этом заявили Пушилин и Балицкий. По словам главы ДНР, этот способ решили не использовать с учетом коротких сроков на подготовку и уровня технической оснащенности. По его словам, граждане будут голосовать «по местам проживания, в общественных местах», то есть вне избирательных участков, всего один день будет отведен на голосование на участках. Балицкий отметил, что его регион «не готов» к электронному голосованию.
- Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что применение российской методики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ДНР и ЛНР не «было бы правильно», поскольку ДЭГ «является собственностью другого государства».
- Булаев также сообщил, что наблюдатели ЦИК России могут принять участие в проведении референдумов.
- ЦИК также организует на территории России участки для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил Булаев.
- В ДНР в случае присоединения к России адаптируют к законам страны Конституцию, но флаг республики не изменится, заявил Пушилин. Он считает, что такой вариант «будет справедливым».
- Леонид Пасечник объявил каникулы в школах и колледжах ЛНР с 22 по 28 сентября в связи с проведением референдума о вхождении в состав России. 27 сентября объявлен в республике выходным днем.
Что говорят в Москве и Киеве
- Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал референдумы на территории Донбасса и других «освобожденных территориях» необходимыми для восстановления исторической справедливости. «Они [референдумы] полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал Медведев.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что палата поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято. По его словам, в Москве ждут от жителей республик свободного волеизъявления.
- Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдум о присоединении Донбасса и других регионов, контролируемых Россией, давно назрел и статус этих территорий нужно закрепить юридически. «Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия», — цитирует Турчака пресс-служба партии в «Телеграме».
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ничего не изменят для Киева. «Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет их освобождать, что бы там ни говорили в России», — написал Кулеба в «Твиттере».
- Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после объявлений о референдумах. «Обсудили текущие вопросы безопасности», — написал Зеленский в «Твиттере».
- По словам Зеленского, позиция и задача Украины не меняются из-за проведения референдумов о присоединении к России в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей. Он отметил, что Киев имеет полную поддержку от своих партнеров. «Наша позиция — четкая и хорошо известная. Только это нас должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — сказал Зеленский.
Киев, комментируя планы военно-гражданских администраций провести референдумы о вхождении в состав России, говорил, что их организация будет основанием для Украины выйти из переговоров об урегулировании конфликта с Россией. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. «Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила она.
Международная реакция
- Первым из зарубежных лидеров отреагировал на инициативу провести голосование канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей противоречит международному праву и ФРГ не признает их.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что референдумы в Донбассе и других регионах «не будут иметь юридических последствий», и назвал их «пародией». «Если бы идея о референдумах не была столь трагичной, она была бы смешной», — цитирует его слова Reuters.
- Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые собираются провести в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским силам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
- Как отметил Блинкен, необходимо, что другие страны, поддерживающие Устав ООН, «также ясно дали это понять».
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «фиктивными» референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, они «не имеют легитимности». «Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — написал Столтенберг в «Твиттере».
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС к введению новых санкций против России в связи с проведением референдумов в Донбассе и на других территориях.
- Польский президент Анджей Дуда заявил, что голосование на этих территориях «ничего не стоит», а эстонский премьер Кая Каллас также указала, что Таллин не признает итоги референдумов.
- «Я бы сказал, что мнение Дуды и прочих европейских болтунов по вопросу референдумов ничего не стоит. Вот это точно», — прокомментировал эти заявления председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин заявил 16 сентября, что работа по достижению ключевых целей военной спецоперации на Украине продолжается, ее план изменениям не подлежит. «Основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии», — сказал президент.
24 февраля, объявляя о начале военной спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной и необходимой для «денацификации» и «демилитаризации» страны, а также для спасения ее населения от геноцида. Позже он заявил, что Россия намерена выполнить все цели операции.
На Украине назвали российскую спецоперацию нападением, ввели военное положение и разорвали с Москвой дипотношения.