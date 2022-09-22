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Дептранс Москвы отменил мотофестиваль с 23 по 25 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве решили отменить мотофестиваль и другие мероприятия, запланированные на пятницу и выходные, сообщает столичный дептранс.

«По решению департамента транспорта мотофестиваль, мотопарад и все активности с 23 по 25 сентября отменены», — говорится в сообщении.

С 23 по 25 сентября должен был пройти Московский осенний мотофестиваль. В программе были соревнования, выступления каскадеров и музыкантов, а на 24 сентября запланирован мотопарад, в связи с которым дептранс предупреждал о перекрытиях дорог в центре столицы.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

21 сентября после объявления частичной мобилизации в России московская прокуратура предостерегла жителей столицы от участия в несогласованных акциях. Тем не менее в российских городах прошли выступления, в которых, по данным МВД, участвовало «крайне незначительное число» жителей. По информации «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России), к 00:55 в 38 российских городах задержали 1386 человек. Сообщалось, что некоторым задержанным выдавали повестки в военкомат. Кремль не усмотрел в этом противоречий законодательству.

Теги
Москва Дептранс
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
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