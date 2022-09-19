В Курском селе отменили День варенья и решили отдать сладкое военным

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В Курской области не будут проводить запланированный на 24 сентября День варенья в селе Красниково, вместо этого все сладости отправят российским военным. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Друзья, вместе с коллегами принял решение отменить День варенья, запланированный на 24 сентября в Красниково. Все варенье, мед, пряники и прочие сладости, которыми планировалось угощать на празднике, отправим нашим военным», — написал губернатор области. «Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть победа и все силы бросим для ее достижения», — добавил глава региона.

По его словам, область «на постоянной основе поддерживает военных, в том числе в приграничных районах, приобретая за счет добровольных пожертвований специальное снаряжение, квадрокоптеры, тепловизоры и приборы наблюдения.

Село Красниково находится в Пристенском районе Курской области, примерно в 80 км от Курска. Рядом с этим селом функционирует единственная в России водяная мельница, построенная в начале XVIII века. Мельница пережила революцию, две мировые войны, перестройку. В 2006 году мельница перестала работать и была отреставрирована и вновь запущена в 2020 году.

О том, что на мельнице в Красниково пройдет праздник День варенья, сообщил в начале сентября замгубернатора Курской области Александр Чуркин. Замглавы региона говорил, что на праздник планировали пригласить творческие коллективы региона, а также собирались провести мастер-классы по розжигу старинного самовара и приготовлению оладий. «Гостей праздника ожидает большой чан с вареньем», — говорил Чуркин.

Власти ряда российских регионов в последнее время отменили часть праздничных мероприятий, запланированных по случаю местных памятных дат. Так, например, торжественные массовые мероприятия по случаю Дня города отменили в Воронеже и Ростове-на-Дону, а также в нескольких городах Калининградской области.

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«Думаю, не надо объяснять почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий. Оставим только несколько локальных мероприятий (их список чуть позднее озвучит мэрия) и перекрытие проспекта Революции, площади Ленина и улицы Кирова», — написал глава Воронежской области Александр Гусев. День города (17 сентября) также отменили в Россоши (Воронежская область).

В Ростове-на-Дону, который в этом году отмечает 273-летие, отменили концерт на Театральной площади и фейерверк, сообщил губернатор Василий Голубев. Праздничные мероприятия в городе были запланированы на 17–18 сентября.

Празднование Дня города в обычном формате также отменили в Советске (Калининградская область). Глава городского округа Григорий Соколовский сообщил, что причиной для этого стала «напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших боевой долг». Советск в этом году отмечает 76-летие переименования (до 1946 года назывался Тильзит, этот город был основан еще в XIII веке). Праздничные мероприятия были запланированы на 16–18 сентября.

Отменили праздничные и торжественные мероприятия и в других городах Калининградской области. Ежегодный праздник «Нестеров в сентябре!» не стали праздновать в городе Нестерове, отменили день города в традиционном формате в Черняховске, в Гурьевске отменили праздничный фейерверк, а в Зеленоградске решили перенести празднование Дня города на следующий год.

В Курске День города отметили 4 сентября. На главной площади города состоялся праздничный концерт, на котором выступали группа «Радиатор» и Глюкоза, завершился концерт «красочным салютом» под композицию «Время, вперед!» Георгия Свиридова, писали «Курские известия».