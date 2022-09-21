Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных митингах

Столичная прокуратура сообщила, что в интернете начали распространяться сообщения с призывами выйти на несогласованную акцию протеста. Ведомство перечислило статьи КоАП и УК, под которые в этом случае можно попасть

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Прокуратура Москвы опубликовала предупреждение об ответственности в случае организации и участия в несогласованных митингах, а также за распространение информации о таких мероприятиях. Сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

В нем прокуратура указала на то, что в интернете, в том числе в соцсетях, появились сообщения «с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний». В ведомстве подчеркнули, что эти массовые мероприятия не согласованы с властями.

«Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети «Интернет», в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», — сообщили там.

Указанная деятельность может быть квалифицирована как правонарушение, предусмотренное следующими статьями:

20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Разная степень ответственности предусматривает различное наказание — от административного штрафа до ареста);

20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами своих полномочий в указанных целях. Максимальное наказание для граждан — штраф в размере до 100 тыс. руб.);

151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет);

207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, исполнении государственными органами своих полномочий. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет);

212 УК (массовые беспорядки. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет).

«Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — добавили в прокуратуре.