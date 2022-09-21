Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных митингах

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 16:10
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
Путин поручил отечественным компаниям занять ниши ушедших иностранных Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:44
Туристы стали интересоваться отменой туров после объявления о мобилизации Бизнес, 16:43
Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами Политика, 16:41
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:35
Водителям начали рассылать транспортный налог: сколько и кому платить Авто, 16:31
«Рус Биофарм» вложит ₽5 млрд в создание новых российских лекарств Пресс-релиз, 16:31
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Капитализация Ripple выросла на $3 млрд за два дня Крипто, 16:30
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:26
Как эксперту правильно реагировать на агрессию в интернете Pro, 16:22
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 16:21
Путин оценил санкции словами «не было бы счастья, да несчастье помогло» Экономика, 16:14
ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным кредитные каникулы Финансы, 16:07
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных митингах

Столичная прокуратура сообщила, что в интернете начали распространяться сообщения с призывами выйти на несогласованную акцию протеста. Ведомство перечислило статьи КоАП и УК, под которые в этом случае можно попасть
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прокуратура Москвы опубликовала предупреждение об ответственности в случае организации и участия в несогласованных митингах, а также за распространение информации о таких мероприятиях. Сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

В нем прокуратура указала на то, что в интернете, в том числе в соцсетях, появились сообщения «с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний». В ведомстве подчеркнули, что эти массовые мероприятия не согласованы с властями.

«Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети «Интернет», в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», — сообщили там.

Роскомнадзор обязал СМИ писать о мобилизации по данным от органов власти
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Указанная деятельность может быть квалифицирована как правонарушение, предусмотренное следующими статьями:

  • 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Разная степень ответственности предусматривает различное наказание — от административного штрафа до ареста);
  • 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами своих полномочий в указанных целях. Максимальное наказание для граждан — штраф в размере до 100 тыс. руб.);
  • 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет);
  • 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, исполнении государственными органами своих полномочий. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет);
  • 212 УК (массовые беспорядки. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет).

«Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — добавили в прокуратуре.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Внутренние защитники и критики: что поможет найти с ними общий язык
Статьи
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Уволились и заболели? Бывший работодатель оплатит больничный
Инструкции
Pro
Фото: Jason Kempin / Getty Images for Dyson «Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете
Статьи
Pro
Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания
Статьи
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции

Мобилизованные и добровольцы из Москвы получат дополнительные выплаты
Политика
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
прокуратура Москвы митинг акция протеста Украина Москва протесты мобилизация
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Думе заявили, что мобилизованные продолжат платить ипотеку «с получки»
Политика
Совфед одобрил поправки в УК о «мобилизации» и «военном времени»
Политика
Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников Госдумы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter