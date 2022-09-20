Российским туристам порекомендовали взять наличную валюту в Турцию

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Посольство России в Анкаре порекомендовало россиянам, которые собираются посетить Турцию, взять с собой наличную валюту из-за проблем с картами «Мир», сообщается в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства.

«Советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат», — говорится в сообщении.

При этом в посольстве рекомендовали российским туристам продолжать пользоваться картами «Мир» через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой, например Ziraat bankası. Другие турецкие банки, принимающие карты «Мир», посоветовали устанавливать «опытным путем».

Карты российской платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Однако 15 сентября Financial Times узнала о планах США и ЕС усилить давление на Турцию из-за подключения местных банков к платежной системе «Мир». После этого о проблемах с работой российских карт сообщал портал Tourdom и представитель сети отелей Titanic.

Позже прием карт «Мир» прекратили два турецких банка — Isbank и Denizbank. В Isbank объяснили Bloomberg, что видели и оценили заявление Минфина США по поводу сотрудничества финансовых организаций с российской платежной системой и решили приостановить операции с ней.

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Оператор системы говорил, что карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании карт подсанкционных банков.