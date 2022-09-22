Песков заявил, что статус СВО после объявления мобилизации не изменился

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Статус боевых действий на Украине после объявления в России частичной мобилизации не изменился, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию накануне, 21 сентября. В связи с этим Пескова спросили, означает ли частичная мобилизация, что спецоперацию «можно назвать войной», передает «РИА Новости».

«Нет, это специальная военная операция», — сказал пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»). Статус военных действий никак не изменился, добавил он.

Мобилизационные мероприятия в России начались с 21 сентября. Всего власти планируют призвать из запаса 300 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, речь идет о тех, кто служил, имеет боевой опыт или военно-учетную специальность, которая сейчас нужна в армии.