Посол назвал данные о поставках России оружия из Китая «явной выдумкой»

Андрей Денисов (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Сообщения западных СМИ о поставках китайского оружия России не имеют оснований, заявил российский посол в Китае Андрей Денисов в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция шла во «ВКонтакте».

«Мне кажется, ни на чем [не основано]», — сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, на чем могут быть основаны подобные сообщения. «Я, честно говоря, ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, кому-то захотелось просто как-то позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку», — добавил посол.

Притом что США оказывает сильное давление на Китай и пытается изменить политический курс республики, даже американское военное ведомство было вынуждено «откреститься от этой явной выдумки», отметил Денисов.

13 марта The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила о том, что Россия запрашивала у Китая поставки военного оборудования и другую помощь. О том, что Россия вела переговоры с Китаем о поставках вооружений, в том числе дронов, а также об экономической помощи, сообщали также два источники CNN. Собеседники телеканала не уточняли, какой ответ дал Китай.

Информацию о военной помощи России опровергал ранее китайский посол в США Цинь Ган. Он сказал, что страна не поставляет оружие и боеприпасы какой-либо из сторон российско-украинского конфликта, а отправляет только продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детское питание. Посол добавил, что Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. В МИД Китая заявили о ложной информации, которую распространяет американская сторона.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не обращалась к другим странам, так как располагает собственным потенциалом для ведения военной операции на Украине.

Читайте на РБК Pro Pro Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду Статьи Pro «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции Исследования Pro Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Инструкции Pro Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Статьи Pro Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Статьи Pro Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Статьи Pro Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году Статьи Pro Особняки, картины, книги — чем должники гасили долги в I кв. 2022 года Особняки, картины, книги — чем должники гасили долги в I кв. 2022 года Кейсы

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указывал, что американское правительство следит за поддержкой со стороны Китая и не позволит компенсировать потери России от экономических санкций. США не исключают введение санкций против Китая, если тот поддержит Россию во время военной операции на Украине, говорила представитель Белого дома Джен Псаки.

Представитель Пентагона Нэд Прайс на брифинге 14 марта сказал, что ведомство не комментирует сообщения о возможной поддержке России Китаем в части оружия.

«Я ничего не подтверждаю. Что я скажу, так это то, что мы очень внимательно следим за тем, в какой степени Китай или любая другая страна оказывает России любую форму поддержки», — ответил он на вопрос о том, может ли Китай уже оказывать военную помощь России.

20 марта президент США Джо Байден поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Американский лидер попросил китайского коллегу разъяснить позицию страны по ситуации на Украине и заявил ему о возможных последствиях материальной поддержки России. Глава КНР призвал Байдена вместе нести ответственность за поддержание мира и спокойствия на планете.