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Военная операция на Украине ,  
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Байден заявил об отсутствии доказательств военной помощи России от Китая

Президент США напомнил, что в марте предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о возможных последствиях таких действий — прекращении инвестиций из западных государств
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

К настоящему моменту свидетельств поставок Москве оружия «или других вещей, которые хотела Россия», из Китая не поступало, заявил в интервью CBS президент США Джо Байден.

После этого он сначала собирался продолжить, но затем сказал: «Ну, наверное, мне не стоит больше ничего говорить». Президент также отметил, что не считает сложившуюся в мире геополитическую ситуацию «новой, более сложной холодной войной».

Байден напомнил, что в марте обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином. «Я сказал: «Если вы думаете, что американцы и другие продолжат инвестировать в Китай после нарушения санкций, которые введены против России, я думаю, что вы крупно ошибаетесь. Но это ваше решение», — рассказал американский лидер журналисту CBS Скотту Пелли (цитата по CNN).

Разговор глав государств состоялся после того, как The Wall Street Journal, The New York Times и Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что Россия запрашивала у КНР поставки военного оборудования и другую помощь. Эту информацию опровергли и российская, и китайская стороны. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «располагает потенциалом для проведения операции на Украине».

Возможна ли закупка Россией китайских вооружений для операции на Украине
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Фото:Andy Wong / AP

По данным Белого дома, Байден в разговоре предупредил Си Цзиньпина о последствиях помощи России на Украине.

Вашингтон, в свою очередь, поставляет оружие Киеву. В августе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что объем американской военной помощи Украине при президентстве Байдена превысил $10 млрд. 15 сентября глава государства поручил предоставить Киеву дополнительную помощь в размере до $600 млн. Российские власти осуждают такие действия, обвиняя США в попытках затянуть конфликт на Украине.

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