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Военная операция на Украине ,  
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Песков анонсировал разъяснения по ограничениям на выезд резервистов

По словам представителя Кремля, в законодательстве есть разные положения о выезде за границу в условиях мобилизации. Он призвал набраться терпения и дождаться официальных разъяснений
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В действующих российских законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, есть ли решение о закрытии границ для резервистов.

«Давайте наберемся терпения, разъяснения последуют», — пообещал он.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призывать будут только тех граждан, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт и нужную сейчас вооруженным силам специальность.

В Госдуме исключили дополнительные ограничения на выезд резервистов
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», после объявления мобилизации гражданам, состоящим на воинском учете, запрещается покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов.

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что сейчас речь идет о частичной мобилизации, поэтому дополнительных ограничений на выезд, по его мнению, вводиться не будет. Он сказал, что резервисты могут свободно переезжать в другой регион, но посоветовал им не «ехать на курорты в Турцию».

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов уточнил «РИА Новости», что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет: он действует с момента получения повестки.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Песков мобилизация выезд за границу Кремль
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