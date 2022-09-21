Песков анонсировал разъяснения по ограничениям на выезд резервистов

По словам представителя Кремля, в законодательстве есть разные положения о выезде за границу в условиях мобилизации. Он призвал набраться терпения и дождаться официальных разъяснений

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В действующих российских законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, есть ли решение о закрытии границ для резервистов.

«Давайте наберемся терпения, разъяснения последуют», — пообещал он.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призывать будут только тех граждан, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт и нужную сейчас вооруженным силам специальность.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», после объявления мобилизации гражданам, состоящим на воинском учете, запрещается покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов.

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что сейчас речь идет о частичной мобилизации, поэтому дополнительных ограничений на выезд, по его мнению, вводиться не будет. Он сказал, что резервисты могут свободно переезжать в другой регион, но посоветовал им не «ехать на курорты в Турцию».

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов уточнил «РИА Новости», что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет: он действует с момента получения повестки.