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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров объявил о новой тактике и «плане возмездия» на Украине

Глава Чечни Кадыров: участники спецоперации на Украине меняют тактику

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что участники военной операции на Украине переходят к новой тактике и «больше возиться не собираются». Подробностей о новой тактике он не привел.

Кадыров сообщил, что обсудил детали изменений с начальником чеченского оперативного штаба по проведению военной операции Магомедом Даудовым. К публикации в телеграм-канале глава Чечни прикрепил видео, где они с Даудовым рассматривают план или карту. На кадрах бумага скрыта.

«Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. <...> Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров.

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Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Кадыров неоднократно сообщал об отправке чеченских бойцов на Украину для участия в боевых действиях.

15 сентября он предложил властям российских регионов не дожидаться введения военного положения и отправить на Украину по 1 тыс. добровольцев, то есть провести «самомобилизацию». Его предложение поддержали главы Крыма и Курской области Сергей Аксенов и Роман Старовойт. Крым, как и Чечня, уже посылал добровольцев на Украину.

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16 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Москва стремится завершить конфликт «как можно быстрее». По его словам, Украина отказывается от дипломатического решения конфликта и заявила о намерении достичь своих целей военным путем.

20 сентября в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях объявили о планах провести референдумы о вступлении в состав России — голосование намечено на 23-27 сентября.

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Рамзан Кадыров Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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