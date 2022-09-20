Кадыров объявил о новой тактике и «плане возмездия» на Украине

Video

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что участники военной операции на Украине переходят к новой тактике и «больше возиться не собираются». Подробностей о новой тактике он не привел.

Кадыров сообщил, что обсудил детали изменений с начальником чеченского оперативного штаба по проведению военной операции Магомедом Даудовым. К публикации в телеграм-канале глава Чечни прикрепил видео, где они с Даудовым рассматривают план или карту. На кадрах бумага скрыта.

«Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. <...> Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров.

Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Кадыров неоднократно сообщал об отправке чеченских бойцов на Украину для участия в боевых действиях.

15 сентября он предложил властям российских регионов не дожидаться введения военного положения и отправить на Украину по 1 тыс. добровольцев, то есть провести «самомобилизацию». Его предложение поддержали главы Крыма и Курской области Сергей Аксенов и Роман Старовойт. Крым, как и Чечня, уже посылал добровольцев на Украину.

Читайте на РБК Pro Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд Статьи Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес Статьи Pro «Наши сотрудники живут как принцы»: глава Palantir — о работе в компании «Наши сотрудники живут как принцы»: глава Palantir — о работе в компании Статьи Pro Великий, а не эффективный: Стивен Кови рассказывает про 8-ой навык лидера Великий, а не эффективный: Стивен Кови рассказывает про 8-ой навык лидера Саммари Pro Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли Статьи

16 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Москва стремится завершить конфликт «как можно быстрее». По его словам, Украина отказывается от дипломатического решения конфликта и заявила о намерении достичь своих целей военным путем.

20 сентября в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях объявили о планах провести референдумы о вступлении в состав России — голосование намечено на 23-27 сентября.