Почти 80% россиян заявили, что не были за границей последние пять лет

За последние пять лет за границу не выезжали большинство россиян (77%), следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает ТАСС.

В основном туристы посещали страны вне шенгенской зоны (17% против 9%), Турцию (8%), Германию (3%), Италию и Абхазию (2%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 11 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В начале августа социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили, что больше половины россиян (69%) никогда не ездили отдыхать за границу. При этом только 2% респондентов сообщили, что были за рубежом меньше года назад, 6% — до трех лет назад.

Около 30% опрошенных никогда не выезжали на отдых даже за пределы родного региона, 17% — посещали другие регионы десять и более лет назад.

Внутрироссийские туристы в основном посещали юг страны — 33% участников опроса посещали Сочи и курорты Краснодарского края, по 19% ездили в Москву, Санкт-Петербург и Крым, еще 14% — города Поволжья (Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань).



Участниками опроса были 1,5 тыс. респондентов — жители 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Опрос проводился с 12 по 24 июля 2022 года.