Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью после госпитализации

Владимир Сальдо (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, которого госпитализировали в начале августа, вернулся к исполнению своих обязанностей, следует из сообщения в его телеграм-канале.



«С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области. Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона», — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что курс Херсонской области на вхождение в состав России «остается твердым и неизменным».

Херсонская область находится под контролем российских войск с марта. После этого Владимир Сальдо стал главой военно-гражданской администрации региона. 4 августа в его телеграм-канале было опубликовано сообщение о госпитализации. В нем говорилось, что Сальдо чувствует себя хорошо, а его состояние ухудшилось из-за «осложнений» после перенесенного COVID-19.

Однако позднее источник RT сообщил, что Сальдо ввели в медикаментозную кому. По словам собеседника телеграм-канала Baza, сначала главу ВГА Херсонской области доставили в больницу в Крыму, но после ухудшения состояния подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, а консилиум врачей решил отправить его в Москву спецбортом.

Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов называл сообщения о Сальдо в медикаментозной коме «частью информационной войны Украины против России», объясняя госпитализацию чиновника «тяжелейшим перенапряжением». 20 августа в телеграм-канале главы ВГА появилось сообщение, что Сальдо идет на поправку. В тот же день Минобороны России сообщило о «полученных доказательствах государственного терроризма киевского режима» и о том, что ведется дополнительное расследование «отравления Сальдо боевыми отравляющими веществами».

12 сентября Стремоусов опроверг сообщения украинского «24 канала» о смерти Сальдо. По словам источников телеканала, в «Телеграме» Стремоусова был опубликован «прощальный пост», который затем исчез. В тот же день глава ВГА записал видеообращение к жителям региона, в котором объяснил, что не выходил в эфир, так как находился «на попечении очень серьезных врачей». 18 сентября Стремоусов сообщил, что Сальдо впервые после госпитализации поучаствовал в совещании.