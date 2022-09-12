В Херсонской ВГА опровергли сообщения о смерти Сальдо

Владимир Сальдо (Фото: РИА Новости)

Сообщения о смерти главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо не соответствуют действительности, он идет на поправку, заявил ТАСС замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

Ранее о смерти Сальдо со ссылкой на источники сообщил украинский «24 Канал». По словам его собеседников, в Telegram-канале Стремоусова был опубликован «прощальный пост», который затем исчез.

«Я у себя в Telegram-канале сообщений якобы о его смерти не размещал. Все это очередной фейк, у украинских СМИ уже не хватает фантазии. Я виделся с Сальдо на днях, он идет на поправку», — заявил Стремоусов.

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