Власти Херсона сообщили, что госпитализированный Сальдо идет на поправку

Владимир Сальдо (Фото: SALDO_VGA/ Telegram)

Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, которого в начале августа госпитализировали в Москву, идет на поправку, сообщается в Telegram-канале Сальдо.

«Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — говорится в сообщении.

Сальдо госпитализировали 4 августа, на следующий день его направили в Москву, в НИИ им. Н.В. Склифосовского, где он и проходит лечение на данный момент. Лечением Сальдо занимаются «наиболее компетентные специалисты» НИИ, указали в сообщении.



Минобороны России 20 августа сообщило, что расследует «отравление [Сальдо] боевыми отравляющими веществами».

О своей госпитализации Сальдо сообщил в Telegram-канале. Он рассказал, что министр здравоохранения региона, глядя на внешний вид политика, посоветовал ему обследоваться. Затем медики настояли на госпитализации. Ухудшение здоровья объяснялось осложнениями после коронавируса.

RT и Telegram-канал Baza 5 августа сообщили, что Сальдо из Херсона перевели в Крым и ввели в медикаментозную кому, после чего его планировали доставить спецбортом в Москву. Однако затем власти области опровергли сообщения о коме.