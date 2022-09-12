Сальдо впервые после госпитализации обратился к жителям Херсона
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, который был госпитализирован в начале августа, записал видеообращение к жителям региона. Оно опубликовано в его Telegram-канале.
Сальдо заявил, что «какое-то время не выходил в эфир», поскольку находился «на попечении очень серьезных врачей». Однако вопросы организации работы в Херсонской области «были всегда со мной», отметил чиновник.
Так, по словам Сальдо, он «практически каждый день общается с военными». «И зная, какая напряженность сейчас существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко, могу вам абсолютно точно сказать: у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил, и поэтому Херсон никогда не поддастся уже уловкам со стороны», — заявил он.
Глава ВГА также добавил, что «именно сейчас» у него есть возможность поработать над бюджетом Херсонской области до конца года и на следующий год. В конце обращения Сальдо пожелал жителям области «хорошего настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу».
Сальдо — глава военно-гражданской администрации Херсонской области, сформированной после перехода региона под контроль российских военных. В начале августа в Telegram-канале чиновника от его имени было опубликовано сообщение о госпитализации. В нем говорилось, что Сальдо чувствует себя хорошо, а его состояние ухудшилось из-за «осложнений» после перенесенного COVID-19.
Однако позже источник RT сообщил, что Сальдо ввели в медикаментозную кому. По словам собеседника Baza, сначала чиновника доставили в больницу в Крыму, но после ухудшения состояния перевезли в Москву.
В Херсонской ВГА сообщения о Сальдо в медикаментозной коме называли «частью информационной войны Украины против России» и неоднократно заявляли, что глава администрации идет на поправку. Говоря об ухудшении его состояния, замглавы ВГА Кирилл Стремоусов указывал на «тяжелейшее перенапряжение». При этом Минобороны России 20 августа сообщило, что получило «доказательства государственного терроризма киевского режима» и что ведется дополнительное расследование «отравления Сальдо боевыми отравляющими веществами».