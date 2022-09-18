Сальдо принял участие в первом после госпитализации совещании
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации поучаствовал в совещании, сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».
«С Владимиром Сальдо мы буквально проводили уже первое совещание. Я думаю, что мы запишем совместное видео», — сказал Стремоусов (цитата по ТАСС).
По его словам, Сальдо «жив-здоров» и чувствует себя хорошо.
В начале августа в телеграм-канале главы ВГА от его имени было опубликовано сообщение о госпитализации. В нем говорилось, что представитель пророссийских властей чувствует себя хорошо, а ухудшение самочувствия объяснялось «осложнениями» после перенесенного COVID-19.
Однако позднее источник RT сообщил, что Сальдо ввели в медикаментозную кому. По словам собеседника Baza, сначала его доставили в больницу в Крыму, но после ухудшения состояния перевезли в Москву.
В Херсонской ВГА сообщения о введении Сальдо в кому опровергли, назвав их «частью информационной войны Украины против России». Стремоусов сослался на «тяжелейшее перенапряжение» главы ВГА.
При этом Минобороны России в конце августа сообщило, что получило «доказательства государственного терроризма киевского режима» и что ведется дополнительное расследование «отравления Сальдо боевыми отравляющими веществами».
Тогда же в телеграм-канале Сальдо появилось сообщение, что он поправляется, «общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию».
В середине сентября чиновник записал видеообращение к жителям региона. В нем он объяснил, что «какое-то время не выходил в эфир», поскольку находился «на попечении очень серьезных врачей». При этом он утверждал, что «практически каждый день общается с военными», и заверил, что «Херсон никогда не поддастся уже уловкам со стороны». Глава ВГА пожелал жителям «хорошего настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу».