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Война санкций ,  
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Лидер боснийских сербов счел мазохизмом введение ЕС санкций против России

Лидер боснийских сербов Милорад Додик назвал введение ЕС санкций против России мазохизмом
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Sotiris Dimitropoulos / imago / Global Look Press )

Введение санкций против России для Европы является проигрышной позицией, таким образом Евросоюз сам себе создает проблемы, заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Очевидно, что это Европа сейчас дрожит и прогибается под санкциями, а не Россия. Это подход мазохиста, когда ты сам себе создаешь проблемы и сам себе портишь жизнь», — считает Додик.

По его мнению, Европа вводит санкции против России под давлением США, но у нее нет плана по сглаживанию негативных эффектов этих ограничений. «По существу, они сами себе создали проблемы. Если говорить языком футбола, то это классический автогол, причем на 90-й минуте», — заявил Додик.

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Ряд европейских политиков уже высказались о негативных эффектах антироссийских санкций для ЕС, указывая в том числе на энергетический кризис. В частности, против санкционной политики высказывалась французский оппозиционный политик, глава правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Санкции ЕС она назвала «неуместными и необдуманными». По ее мнению, рестрикции делают хуже только самим французам, а Россию делают богаче.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ограничения против России «эффективны и правильны». Он указывал, что они нужны для давления на Москву и прекращения боевых действий на Украине. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель призывал Европу проявить стратегическое терпение в связи с последствиями санкций в отношении России.

В Москве cанкции ЕС считают незаконными. В ответ на обвинения в развязывании энергетического кризиса в Европе президент Владимир Путин заявил, что Запад пытается «перекладывать с больной головы на здоровую» и сам несет ответственность за рост цен на энергоносители.

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Милорад Додик Босния и Герцеговина санкции
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