Ле Пен назвала санкции против России «неуместными и необдуманными»

Марин Ле Пен (Фото: Federico Pestellini / imago-images.de / Global Look Press)

Франция столкнется с «трудностями беспрецедентного масштаба» в энергетике из-за отказа от атомной энергетики и «геополитической ошибки» правительства, заявила оппозиционный политик, глава правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает BFM.

Она заявила, что Париж присоединился к «истерии» Евросоюза из-за спецоперации на Украине, а санкции ЕС назвала «неуместными и необдуманными».

Ле Пен прежде не раз критиковала санкционную политику в отношении Москвы. По ее мнению, ограничительные меры наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче. В апреле она назвала сближение России с Европой «важным условием обеспечения безопасности» Франции и всего континента. При этом действия российских военных на Украине политик считает неприемлемыми.

Энергетический кризис во Франции и других европейских странах вызван ростом цен на газ на фоне спецоперации на Украине, введенных из-за нее санкций и ответных ограничений с российской стороны. В Европе опасаются, что «Газпром» полностью прекратит поставки газа.

1 сентября компания приостановила поставки французской энергетической компании Engie из-за неуплаты в июле по новой схеме с рублевым счетом, разработанной Москвой для «недружественных государств».