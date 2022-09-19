Байден отверг изменение политики по Украине из-за цен на энергоносители

У Москвы не получится изменить политику Вашингтона в отношении Киева, используя цены на энергоресурсы, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

Журналист спросил американского лидера насчет попыток его российского коллеги Владимира Путина «сломить волю» США в политике по отношению к Украине путем влияния на цены в сфере энергетики.

«Мы, Соединенные Штаты, находимся в гораздо лучшей форме, чем кто-либо другой, особенно в отношении России. Но... он (Путин. — РБК) пытался сделать это какое-то время. У него не получится», — заверил Байден.

Он подчеркнул, что США останутся с украинским народом до тех пор, пока ему нужна помощь, и будут оказывать поддержку «столько, сколько потребуется».

Из-за ухудшения отношений России и Запада в связи с противоречиями по украинскому вопросу возник энергетический кризис. ЕС вслед за США решили ввести эмбарго на поставки российской нефти, которое коснется двух третей их импорта, а поставки газа сократились из-за снижения прокачки газа по трубопроводу «Северный поток», что было связано с проблемами в ремонте оборудования на фоне санкций. В итоге цены на энергоносители в мире, в том числе и в США, стали расти, многие страны стали вводить ограничения на потребление электричества и тепла.

На фоне этого страны G7, куда входят США, Канада, Великобритания Франция, Германия, Италия и Япония, договорились установить предельные цены на российскую нефть. Планируется, что лимит начнет действовать в декабре, когда в полную силу вступит европейское нефтяное эмбарго.

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Не все страны Запада поддерживают данную политику в отношении российских энергоносителей. Так, сербский президент Александр Вучич предупредил, что им придется готовиться к «полярной» зиме, поскольку «никто не ищет решений» и «все ждут, что другая сторона потерпит поражение, а не ищут компромисс». В Венгрии посчитали, что если будет введено также ограничение цен на российский газ, то Москва совсем прекратит поставки.