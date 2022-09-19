Мантуров дал новую оценку объема параллельного импорта к концу года
По параллельному импорту в Россию с середины мая ввезли товаров более чем на $9 млрд, к концу года ожидается увеличение этой суммы более чем в два раза, сообщил в интервью «Известиям» вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.
«По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на $9,4 млрд (только за август $3,1 млрд). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд», — рассказал он. По курсу ЦБ на 19 сентября, $9,4 млрд — это более 550 млрд руб.
Ранее Мантуров давал более скромные оценки по будущим объемам параллельного импорта: в середине августа министр предполагал, что он составит $16 млрд к концу года.
Он также отметил, что пока принято решение продлить параллельный импорт на 2023 год, и будет ли необходимость делать это в дальнейшем, станет ясно «в зависимости от ситуации». Министр указал, что список товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт, корректируется, если производители возобновляют официальные поставки.
По словам Мантурова, уходящие компании, «как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем». Власти помогают им в выработке подходящих решений по выходу из бизнеса. Среди возможных вариантов министр назвал «продажу активов местному менеджменту, партнеру-франчайзи, иным отраслевым партнерам» и «продажу активов сторонней российской организации или предпринимателю».
Закон о параллельном импорте российский президент Владимир Путин подписал 28 июня. Документ разрешил «серый» ввоз товаров и освободил бизнес от ответственности за него. При этом список товаров, которые могут ввозиться по параллельному импорту, Минпромторг опубликовал еще в начале мая. В перечень вошли такие бренды, как Land Rover, Bentley, Tesla, Mercedes-Benz, Lamborghini, Apple, Samsung, Asus, HP, Sony и др.