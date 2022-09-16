Первые кадры с места удара по центру Херсона. Видео

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
РБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 59,62
(-0,22)
Инвестиции, 15 сен, 15:53
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 59,67
(-0,11)
Инвестиции, 15 сен, 15:53
Центробанк снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Финансы, 13:30
Как ограничить курение: сингапурский подход
Партнерский проект, 13:26
Международный союз биатлонистов продлил отстранение России
Спорт, 13:25
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное
Политика, 13:25
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 13:25
Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры
Pro, 13:23
Подлодки выполнили пуски крылатых ракет в Арктике. Видео
Политика, 13:19
Минобороны сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ
Политика, 13:17
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава МОК на конгрессе IBU предложил вариант допуска россиян к стартам
Спорт, 13:17
Замглавы ВГА заявил о попадании ракет в его кабинет при ударе по Херсону
Политика, 13:16
Банк России выпустил монету с Коньком-Горбунком
Финансы, 13:10
Не повод для смеха: кто и за что получал Шнобелевскую премию
Общество, 13:09
Киргизия сообщила о новом перемирии с Таджикистаном
Политика, 13:08
Как рестораторы и эксперты отреагировали на исчезновение импортных устриц
Life, 13:06
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
«Выгодное начало» от
Сумма
₽
Срок
дн
Ваш доход
0
₽
Ставка
0
%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине
,
16 сен, 12:13
0
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
Первые кадры с места удара по центру Херсона. Видео
По зданию администрации Херсонской области нанесен ракетный удар. Местная военно-гражданская администрация заявила, что удар нанесли ВСУ ракетами HIMARS.
Video
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации в Херсоне
Политика
Теги
Херсон
ракетный удар
Подпишись на VK РБК
Получайте новости быстрее всех
«Выгодное начало» от
Сумма
₽
Срок
дн
Ваш доход
0
₽
Ставка
0
%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации в Херсоне
Политика
В Херсонской области заявили о тактическом окружении ВСУ у реки Ингулец
Политика
В Херсонской области заявили о стягивании ВСУ к селу на пути к Херсону
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2022
. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».
18+
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter