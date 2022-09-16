Замглавы ВГА заявил о попадании ракет в его кабинет при ударе по Херсону

Кирилл Стремоусов (Фото: Stremousov_Kirill / Telegram)

В результате ракетного удара по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области несколько ракет попали в кабинет ее замглавы Кирилла Стремоусова, об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено». — сказал Стремоусов. Он отметил, что во время атаки использовалось много ракет и не все из них могла сбить система противовоздушной обороны. Он уточнил, что «есть небольшое количество раненых и один погибший», в здании разбирают завалы.

Удар нанесли в первой половине дня 16 сентября. Администрация Херсонской области в телеграм-канале сообщила, что среди членов правительства региона жертв нет, в том числе жив врио главы ВГА Сергей Елисеев, он помогал при эвакуации.

«Большинство жертв ракетного удара — это мирные жители, проходившие мимо», — говорится в сообщении. Власти назвали атаку «спланированным террористическим актом» и подчеркнули, что в здании в момент удара находились только гражданские лица, военных там не было. Кроме администрации, повреждения получили близлежащие жилые дома.