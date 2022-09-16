Замглавы ВГА заявил о попадании ракет в его кабинет при ударе по Херсону

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 59,62 (-0,22) Инвестиции, 15 сен, 15:53
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 59,67 (-0,11) Инвестиции, 15 сен, 15:53
Центробанк снизил ключевую ставку шестой раз подряд Финансы, 13:30
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 13:26
Международный союз биатлонистов продлил отстранение России Спорт, 13:25
Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное Политика, 13:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры Pro, 13:23
Подлодки выполнили пуски крылатых ракет в Арктике. Видео Политика, 13:19
Минобороны сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ Политика, 13:17
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава МОК на конгрессе IBU предложил вариант допуска россиян к стартам Спорт, 13:17
Замглавы ВГА заявил о попадании ракет в его кабинет при ударе по Херсону Политика, 13:16
Банк России выпустил монету с Коньком-Горбунком Финансы, 13:10
Не повод для смеха: кто и за что получал Шнобелевскую премию Общество, 13:09
Киргизия сообщила о новом перемирии с Таджикистаном Политика, 13:08
Как рестораторы и эксперты отреагировали на исчезновение импортных устриц Life, 13:06
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Замглавы ВГА заявил о попадании ракет в его кабинет при ударе по Херсону

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов (Фото: Stremousov_Kirill / Telegram)

В результате ракетного удара по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области несколько ракет попали в кабинет ее замглавы Кирилла Стремоусова, об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено». — сказал Стремоусов. Он отметил, что во время атаки использовалось много ракет и не все из них могла сбить система противовоздушной обороны. Он уточнил, что «есть небольшое количество раненых и один погибший», в здании разбирают завалы.

Первые кадры с места удара по центру Херсона. Видео
Политика

Удар нанесли в первой половине дня 16 сентября. Администрация Херсонской области в телеграм-канале сообщила, что среди членов правительства региона жертв нет, в том числе жив врио главы ВГА Сергей Елисеев, он помогал при эвакуации.

«Большинство жертв ракетного удара — это мирные жители, проходившие мимо», — говорится в сообщении. Власти назвали атаку «спланированным террористическим актом» и подчеркнули, что в здании в момент удара находились только гражданские лица, военных там не было. Кроме администрации, повреждения получили близлежащие жилые дома.

Теги
Херсон Херсонская область ракетный удар военно-гражданские администрации
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации в Херсоне
Политика
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске
Политика
В Херсоне прозвучало не менее десяти взрывов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter