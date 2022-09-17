В Херсоне произошло несколько взрывов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
«Зенит» показал лучший старт в первых 10 турах в истории РПЛ Спорт, 21:23
В центре Херсона раздались звуки стрельбы из автоматического оружия Политика, 21:15
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
Уроженка России принесла Германии четыре медали на ЧМ по гимнастике Спорт, 20:58
«Зенит» победил «Динамо» благодаря грубой ошибке легионера Спорт, 20:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:46
Харьковская ВГА обвинила Киев в задержании семерых студентов из Шри-Ланки Политика, 20:31
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти Курской области сообщили об обстреле пункта пропуска Политика, 20:26
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 20:23
В Херсоне произошло несколько взрывов Политика, 20:19
Потанин анонсировал в «Норникеле» ипотечную программу «цифрового метра» Бизнес, 20:18
Ветеран «Спартака» призвал клуб реабилитироваться в матче с «Локомотивом» Спорт, 19:57
Экс-глава МИД Румынии назвал границы Украины «неестественными» Политика, 19:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсоне произошло несколько взрывов

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Херсоне прогремели несколько взрывов, в результате чего, предположительно, сработали системы противовоздушной обороны, передает ТАСС. «РИА Новости» сообщает о пяти взрывах, официального подтверждения о работе ПВО нет.

Днем 16 сентября украинские военные нанесли удар по администрации Херсонской области, расположенной в Херсоне. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что удар был нанесен ракетами системы HIMARS и пришелся прямо по его кабинету. Произошедшее он назвал терактом. При ударе погиб водитель администрации, еще один человек пострадал.

Первые кадры с места удара по центру Херсона. Видео
Политика

Херсонская область находится под контролем российских войск с марта. В конце августа агентство Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины писало о начале контрнаступлении украинских войск на юге страны. О формировании условий «для серьезного контрнаступления» также сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Российское Минобороны подтверждало попытки наступления ВСУ на юге страны. Атаки, утверждали в министерстве, были отбиты, а украинские силы понесли «значительные потери». В начале сентября Минобороны назвало безуспешными попытки украинских сил закрепиться на юге страны.

Теги
Херсон Херсонская область взрыв Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Ректора университета Херсона отправят на лечение в Россию после покушения
Политика
В Херсонской области заявили о стягивании ВСУ к селу на пути к Херсону
Политика
В Херсонской области заявили о тактическом окружении ВСУ у реки Ингулец
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter