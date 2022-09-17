В Херсоне произошло несколько взрывов

Фото: Минобороны РФ

В Херсоне прогремели несколько взрывов, в результате чего, предположительно, сработали системы противовоздушной обороны, передает ТАСС. «РИА Новости» сообщает о пяти взрывах, официального подтверждения о работе ПВО нет.

Днем 16 сентября украинские военные нанесли удар по администрации Херсонской области, расположенной в Херсоне. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что удар был нанесен ракетами системы HIMARS и пришелся прямо по его кабинету. Произошедшее он назвал терактом. При ударе погиб водитель администрации, еще один человек пострадал.

Херсонская область находится под контролем российских войск с марта. В конце августа агентство Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины писало о начале контрнаступлении украинских войск на юге страны. О формировании условий «для серьезного контрнаступления» также сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Российское Минобороны подтверждало попытки наступления ВСУ на юге страны. Атаки, утверждали в министерстве, были отбиты, а украинские силы понесли «значительные потери». В начале сентября Минобороны назвало безуспешными попытки украинских сил закрепиться на юге страны.