Путин призвал Европу снять санкции с Nord Stream 2, «если приспичило»

Если европейские страны хотят справиться с энергетическим кризисом, то им следует снять санкции с российского газопровода «Северный поток-2», считает Владимир Путин

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Россия не является причиной энергетического кризиса в Европе, европейские страны для его преодоления могут, в частности, снять санкции с газопровода «Северный поток-2», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает корреспондент РБК.

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2». 55 млрд кубических метров по году — только кнопку нажать, и все пошло, — сказал российский лидер.

«Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции на Украине <...> Начался он с зеленой повестки», — заявил президент.

Снятие санкций с российских удобрений коснулось только стран ЕС, в связи с чем данное решение является позорным, заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, продолжают действовать санкции на фрахт и заход в порты, указал он на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

«Риторика ЕС по продовольствию — блеф для решения его собственных проблем», — считает президент.

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