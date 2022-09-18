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Трамп допустил резкий рост цены бензина в США после выборов из-за Байдена

Действующий президент США Джо Байден, в преддверии выборов в сенат и палату представителей американского конгресса, пытается максимально снизить цены на бензин и опустошает стратегические резервы нефти. Когда выборы завершатся, топливо резко подорожает, заявил экс-глава государства Дональд Трамп на митинге в штате Огайо.

«[Байден] использует их (резервы. — РБК), чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами <...> А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Выборы в обе палаты американского конгресса запланированы на 8 ноября. После голосования в сенате сменится треть конгрессменов, а в палате представителей — весь состав. Сейчас обе палаты контролируют демократы. Байден представляет Демократическую партию США, а Трамп — республиканскую.

С начала года цены на бензин в США не раз превышали исторический максимум. В июне стоимость одного галлона (3,78 л) в среднем по стране превысила $5. Сейчас галлон стоит в среднем $3,68. Бензин, по данным Американской автомобильной ассоциации, дешевеет 95 дней подряд.

Чтобы сбить цены, американские власти решили высвобождать по 1 млн барр. нефти в сутки из резервов страны. Также они увеличили добычу до 12 млн барр. в день. В результате к концу июля цена бензина упала до $3,99 и менее в 35 из 50 штатов. Также Байден не исключил установление потолка цен на российскую нефть в качестве очередной меры. 9 сентября заместитель министра финансов США Уолли Адейемо подтвердил в интервью Yahoo Finance, что страны G7 («большая семерка», США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Италия, Франция) договорились ввести его к 5 декабря. За счет потолка цен страны Запада хотят сократить доходы России от экспорта энергоносителей.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложилаустановить потолок так, чтобы Россия оставила «крошечную часть прибыли» и могла окупать присутствие на рынке. Если российской нефти на рынке не будет, это приведет к росту цен на топливо, что противоречит американским интересам, говорила она.

О взлете цен «до небес» предупреждал и президент России Владимир Путин. По его словам, западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, поскольку результат будет такой же. Предложения установить потолок цен на российское сырье он назвал «завиральными». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала о возможном отказе России от поставок нефти в те государства, которые установят потолок цен.

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