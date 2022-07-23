Байден назвал потолок цен на нефть среди мер по удешевлению бензина

Цены на бензин в США снижаются 38 дней подряд, заявил президент Джо Байден. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Теперь вы можете найти бензин по цене $3,99 и дешевле более чем на 30 000 заправок более чем в 35 штатах. В некоторых городах [цена] почти на доллар меньше, чем в прошлом месяце. Мы очень много работали над тем, чтобы снизить цену», — сказал Байден.

В частности, он напомнил о решении высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из резервов страны. Кроме того, была увеличена добыча до 12 млн баррелей в день.

Говоря о дальнейших шагаз по снижению цен на топливо, американский лидер упомянул предложение стран G7 установить потолок цен на россйискую нефть. Помимо того, он призвал нефтегазовые компании, которые «получают рекордную прибыль» на фоне военных действий на Украине, использовать ее для наращивания добычи и переработки сырья.

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