Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами

Выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и городских парламентов проходили в России с 9 по 11 сентября. ЦИК заявлял об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования

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Посольство России в США рекомендовало Вашингтону воздерживаться от голословных утверждений о российских выборах и заботиться об обеспечении прозрачности собственных электоральных процессов.

Дипломаты предложили администрации США обратиться к данным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, и больше не вмешиваться во внутренние дела страны.

«Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела», — заявило посольство (цитата по «РИА Новости»).

Таким образом дипломаты отреагировали на слова официального представителя госдепартамента Неда Прайса, который обвинил российские власти в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе региональных и муниципальных выборов.

Выборы на разных уровнях прошли в 82 регионах России с 9 по 11 сентября. В 14 регионах выбирали губернаторов, везде победили действующие или временно исполняющие обязанности. Что касается выборов в законодательные собрания и городские парламенты, то «Единая Россия» победила во всех регионах, где они проводились, причем улучшила результат в трех субъектах по сравнению с кампанией 2017 года — в Северной Осетии, Пензенской области и на Сахалине.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что выборы прошли штатно и без серьезных нарушений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассматривают итоги выборов как демонстрацию высокого уровня поддержки Владимира Путина и его политики, в том числе решения о проведении спецоперации на Украине.