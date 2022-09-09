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В США подтвердили установление лимита цен на российскую нефть в декабре

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Италия, Франция) намерены установить потолок цен на нефть из России к 5 декабря, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью Yahoo Finance.

«Мы собираемся установить ценовой потолок к 5 декабря, дате вступления в силу шестого европейского пакета, который будет введен в действие Соединенными Штатами и нашими союзниками по Большой семерке», — заявил он.

5 декабря начнет окончательно действовать введенное ЕС в конце мая-начале июня эмбарго на поставки российской нефти морским путем. До этого момента допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенные до 4 июня.

Российская нефть после 5 декабря будет поступать в Евросоюз только по трубопроводу «Дружба», ее будут получать некоторые восточные и южные страны Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что эти поставки составят только 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.

Министры стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

2 сентября министры финансов G7 договорились о введении ценового потолка к моменту окончательного вступления в силу нефтяного эмбарго. В июле Reuters со ссылкой на источники также называло 5 декабря в качестве даты, с которой начнет действовать лимит цен на нефть.

Новые ограничения должны привести к снижению доходов России и уменьшению ее возможностей в финансировании спецоперации на Украине, а также к падению влияния этой ситуации на рост мировых цен на энергоносители, отмечалось в совместном заявлении G7. Размер предельной цены пока не согласован.

Кроме того, мера включает запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше установленного лимита.

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Российский президент Владимир Путин отмечал, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа, в том числе устанавливающие подобные ценовые лимиты.

Такие поставки не будут соответствовать интересам России, а она не будет делать то, что ей «навязывают», подчеркнул Путин. «Нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заключил глава государства.

Теги
потолок цен на нефть Минфин США G7 российская нефть
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